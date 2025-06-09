台積電重返千元早盤最高1010元 除息季配息5元行情加溫

台積電（2330）9日股價睽違近約一個月於盤中重返千元，隨著國際股市與ADR收紅，台股現股早盤最高1,010元，本周四（6月12日）除息季配息5元行情加溫。

法人分析，非農就業數據高於預期，川普表示美中貿易代表今起倫敦展開談判，帶動美股上週四大指數收高，S&P收復今年跌幅。輝達收漲1.24%、台積電ADR上漲0.9%。

此外機構數據最新預測，全球半導體業產值今年全年估衝新高，估將逾7,000億美元，年成長11.2%並由晶圓製造帶頭衝。法人看好，晶圓代工龍頭台積電成長可望持續大於產業表現。

台積電先前已預估，2025年美元營收年增幅度估為24%至26%。成長表現超越產業平均，按照相關成長幅度換算，法人推估台積電今年營收將挑戰千億美元里程碑。台積電董事長魏哲家先前在法說會以及股東會上皆提到，預期2025年仍是強勁成長的一年，台積電來自AI應用持續成長。

美國半導體產業協會（SIA）日前發布新聞稿提到，2025年4月全球半導體產值為570億美元，月成長2.5%，年成長22.7%。該每月產值由世界半導體貿易統計組織（WSTS）編制。

SIA昨也引述WSTS發布的2025年春季全球半導體營收預測，該預測預計2025年全球年銷售額將年成長11.2%，達到7009億美元。

SIA總裁兼執行長John Neuffer說，4月份全球半導體產值增加，主要來自美洲和亞太地區的銷售成長推動，依據新的WSTS預測在人工智慧、雲基礎設施和先進消費電子產品的需求的推動下，2025年全球市場將實現穩健增長。

此外，SIA也引述WSTS發布數據，預測2026年全球半導體產值預計將達到7,607億美元。 WSTS數據是從大量全球半導體公司收集意見來預測。

先前5月台灣半導體協會（TSIA）發布統計新聞稿，當時首度上修今年台灣半導體產值估逾6.3兆元，年增19.1%，其中晶圓代工成長年成長幅度高達23.8%居冠。

依據數據預估，今年IC製造業預估產值新台幣4兆2,081億元，年成長23.1%，其中晶圓代工為新台幣4兆161億元，較2024年成長23.8%，成長表現皆大於全球平均值。