快訊

傅崐萁「反罷陸戰」全面啟動 藍綠2026花蓮縣長前哨戰

花蓮海上浮屍案情翻轉！女被2男強押自海堤推入大海 警火速逮人

赴日購物免稅快沒了？日本考慮取消外國遊客優惠、調漲離境稅

聽新聞
0:00 / 0:00

台股開盤大漲逾110點 台積電重返千金股 以1005元開出

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
台股今日加權指數以21773.75點開出，漲113.75點。圖/本報資料照片
台股今日加權指數以21773.75點開出，漲113.75點。圖/本報資料照片

台股今日加權指數以21773.75點開出，較上周收盤21660.66點，漲113.75點；代表中小型股的櫃買指數以227.5點開出，權值股台積電挑空開1005元，重新站回千元大關。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，上周國內外科技龍頭股報喜，替台股多方增添動能，先是AI龍頭股輝達公布亮眼的財報數據，接著是上周晶圓龍頭大廠於股東會上釋出正面消息，激勵科技族群持續上攻，進而帶動指數揚升，台股技術面轉強，也成功收復關稅缺口，惟成交量未能有效放大。

杜欣霈表示，關稅議題依舊持續干擾市場，目前由美國司法機關介入後，不僅增加市場分析難度，也可能拉長該變數的影響時間，若上訴最高法院最長可能拖延至明年。再者，就關稅本身來看，即使目前關稅稅率不若之前誇張，但課徵10%關稅已讓全球經濟面臨下修壓力。

永豐投顧指出，近期外在環境可能有突發變數，所以持股不應過高，尤其不應使用槓桿。而投資標的受到AI題材的吸引，大致圍繞中型的電子股，大型電子股對指數的影響大，難以有較長波段資金投入，短線價差交易即可。預估指數區間21200點至21900點。

延伸閱讀

台積電開高10元再登千元 台股早盤漲逾百點

台積嘉義先進封裝恐「遲到」 業界關注是否衝擊全球HPC晶片供應

川普關稅效應 金融業4月減碼台股千億元 規模近九個月最大

小摩喊台積電目標價1,275元 維持「優於大盤」評等

相關新聞

台股開盤大漲逾110點 台積電重返千金股 以1005元開出

台股今日加權指數以21773.75點開出，較上周收盤21660.66點，漲113.75點；代表中小型股的櫃買指數以227...

台積電開高10元再登千元 台股早盤漲逾百點

台股9日開盤指數上漲112.79點，開盤指數為21,773.45點，早盤漲逾百點，來到21,866.27點。台積電（23...

美中關係出現緩和 台股三引擎催動攻勢 帶大盤衝22,000點

美中關係出現緩和，雙方代表9日將於倫敦進行第二輪貿易談判之際，法人看好，台股本周受惠上市櫃公司營收報喜、股東會及除權息行...

梁彥平專欄／技術面轉強題材股 抗震

「TACO交易」是近期華爾街投資人用來形容美國總統川普貿易政策反覆無常的新詞，代表「Trump Always Chick...

一周盤前股市解析／AI、重電、能源 可留意

台股上周五（6日）下跌13點至21,660點，持續守住季線。彙整投顧法人看法，台股有機會往半年線、年線挑戰，可留意人工智...

川普關稅效應 金融業4月減碼台股千億元 規模近九個月最大

金融業對台股全面退場。據金管會統計，2025年4月銀行、壽險與券商三大金融業共減碼台股1,002億元，寫近九個月最大規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。