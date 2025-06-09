台股開盤大漲逾110點 台積電重返千金股 以1005元開出

台股今日加權指數以21773.75點開出，較上周收盤21660.66點，漲113.75點；代表中小型股的櫃買指數以227.5點開出，權值股台積電挑空開1005元，重新站回千元大關。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，上周國內外科技龍頭股報喜，替台股多方增添動能，先是AI龍頭股輝達公布亮眼的財報數據，接著是上周晶圓龍頭大廠於股東會上釋出正面消息，激勵科技族群持續上攻，進而帶動指數揚升，台股技術面轉強，也成功收復關稅缺口，惟成交量未能有效放大。

杜欣霈表示，關稅議題依舊持續干擾市場，目前由美國司法機關介入後，不僅增加市場分析難度，也可能拉長該變數的影響時間，若上訴最高法院最長可能拖延至明年。再者，就關稅本身來看，即使目前關稅稅率不若之前誇張，但課徵10%關稅已讓全球經濟面臨下修壓力。

永豐投顧指出，近期外在環境可能有突發變數，所以持股不應過高，尤其不應使用槓桿。而投資標的受到AI題材的吸引，大致圍繞中型的電子股，大型電子股對指數的影響大，難以有較長波段資金投入，短線價差交易即可。預估指數區間21200點至21900點。