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台積電開高10元再登千元 台股早盤漲逾百點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股早盤漲逾百點。中央社
台股早盤漲逾百點。中央社

台股9日開盤指數上漲112.79點，開盤指數為21,773.45點，早盤漲逾百點，來到21,866.27點。台積電（2330）開盤價1,005元，上漲10元。

群益投顧表示，指數量縮微跌守穩短期均線，短線技術面仍朝多方發展，惟上檔面臨長期均線壓力考驗，須配合遞增能量才利克服。盤面個股表現為主，選擇短多熱門標的，技術面操作因應。

操作題材可留意Switch 2首賣開紅盤，傳供應鏈喜迎追單，任天堂新一代遊戲機Switch 2，預購表現熱烈，6月5日起在多個國家地區正式開賣，多地出現提早排隊搶買人潮，備貨迅速銷售一空，預估下波供應得要等二周至一個月，傳任天堂已向供應鏈緊急追單要求盡快趕工出貨，相關供應鏈可望受惠。

上周五（6日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,762.87點，上漲443.17點、漲幅1.05%；S&P 500指數上漲1.03%；那斯達克指數上漲1.2%；費半指數上漲0.54%。台積電ADR漲0.9%。

美國股市上周五收在2月以來最高，主要是就業數據舒緩對經濟衰退的疑慮。美國總統川普表示美中代表將在今日會談，投資人也對美中貿易緊張關係緩和寄予厚望。美國就業報告數據顯示，5月美國新增就業13.9萬人，優於預期。美國10年期公債殖利率升至4.507%，高於上周的4.418%。

三大法人上周五集中市場合計賣超124億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超136.7億元，投信買超37.2億元，自營商（自行買賣）賣超21.9億元，自營商（避險）賣超2.6億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,582口至1,414口，其中，外資淨空單增加1,443口至38,541口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,544口至5,924口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,000點，週賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在17,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.05下降至1.02。VIX指數上升0.02至22.49。外資台指期買權淨金額-0.61億元 ; 賣權淨金額-0.24億元。整體選擇權籌碼面偏空。

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