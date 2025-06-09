245檔本月除息上秀 台股迎5,200億活水

以台積電（2330）為首的6月上市櫃公司除息高峰到，市場法人看好台積電周四（12日）除息行情有機會再度上演秒填息；加計台積電、聯電、長榮等245檔個股將於今（9）日起至6月底前除息，預計配發5,245億元股息，隨現金股息再投入，將是台股上攻多頭火種。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，雖然台股自17,306點以來反彈逾4,500點，加上22,000點以上套牢壓力不輕，所幸美股高檔震盪、盤面資金持續輪動，有利盤勢正面發展。未來若現金股息回頭再加碼，將帶來資金動能，力撐指數維持高檔不墜。

CMoney統計，今日至30日止，共有245家上市櫃公司將陸續除權息，其中，以12日將除息4.5元的台積電最受矚目，預計發放1,166.9億元股息，法人普遍看好可望延續過去多次的秒填息戲碼。台積電從2019年改成季配息以來，已有18次當日填息。

現金股息超過百億元以上規模的中大型股，還包括長榮、廣達、聯電、台達電、緯穎、和碩、國巨等七家，在102.8億至703.6億元不等；其餘如萬海、正新、台塑化、群光、聯強、宏碁、豐泰、東元、臻鼎-KY等，在45億至100億元間。

值得注意的是，順達、信驊、建準、雙鴻、台達電、緯穎、金像電、波若威、勤誠等人工智慧（AI）供應鏈，及短線客青睞有加的長榮、萬海等貨櫃股，都將在6月底前除息。未來填息力道強勁與否，攸關盤勢多空氛圍。

富邦投顧董事長陳奕光表示，儘管目前股市存在上市櫃公司財報匯損、外資在期貨未平倉淨空單仍偏高、債券殖利率過高等隱憂，但美股及台股6月行情仍相對樂觀，因新台幣升值對財報的衝擊要到7月才可能反映，台股近期利多因素仍勝過利空因素，可注意AI高動能成長股及高現金股利殖利率股。再將時間拉長看，台股第3季可能相對弱勢，但第4季傳統旺季來臨，預料指數全年高點將出現在第4季。