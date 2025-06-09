美中關係出現緩和 台股三引擎催動攻勢 帶大盤衝22,000點
美中關係出現緩和，雙方代表9日將於倫敦進行第二輪貿易談判之際，法人看好，台股本周受惠上市櫃公司營收報喜、股東會及除權息行情、外資資金回流等三大利多引擎催動，有望上攻半年線22,000點。
美中將進行第二輪貿易談判，加上美國非農就業數據優於預期，激勵上周五（6日）美股四大指數全面上揚，以那斯達克指數大漲1.2%最強，其餘三大指數漲幅介於0.5%至1%，台積電ADR漲0.9%，有利台股今（9）日由多頭控場。
法人看好台股有三大引擎發動多頭攻勢。首先是企業基本面，上市櫃公司5月營收將於明（10）日全數公布完畢，多檔指標電子股營收為歷史或同期新高，主要反映關稅豁免期的提前拉貨行情。統一投顧董事長黎方國指出，5月營收淡季不淡，有利支撐台股表現。
其次是股東會及除權息行情。本周召開股東會的上市櫃公司超過300家，除息行情以台積電最受矚目。富邦投顧董事長陳奕光認為，在台積電股東會釋出利多的示範效應下，接下來從股東會聽到利多機會大增，將帶動台股的嘉年華行情。
第三是外資資金有望回流，推升電子股重回主流。法人看好新台幣升值效應將使外資資金再陸續流入台股，隨台積電將除息、AI概念股繳出亮麗業績，電子股將重拾外資關愛眼神，有利拉高電子類股占大盤成交比重，帶動指數上攻。
此外，5月下旬起重量級ETF大換股期間，金融股占大盤成交比重倍增到超過一成，電子股成交比重下滑到低於六成。法人預期，隨著ETF換股告一段落，電子股成交比重有望再度上揚，助攻台股挑戰半年線。
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