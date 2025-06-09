長期投資者、存股族青睞金控股

從政策開放金控公司以來，長期投資的機構法人、專業投資機構等，就持續建立核心部位，不少大型金控的外資持股比都來到兩、三成以上水準，小股東存股也青睞金控股，因此上市金控每年的股利政策，都是市場焦點，維持穩定股利政策，也是金控公司的原則，長期投資者、存股族都歡迎。

目前14家上市金控公司，扣除規模最小的國票金（2889），其他13家金控的資本額規模都已超過千億元，因此不論是大股東本身持股，或者是外資、長線投資機構如外國主權基金、退休基金等，達到穩定的一定水準，對金控公司的股價穩定相當重要。

法人分析，主權基金、外資機構到存股族，都關心金控股利政策的穩定性，而去年以來新竄起的金控持股主力則是高股息類的指數股票型基金，這些ETF都設有不同選股指標，針對股息配發、現金殖利率等，設定篩選標準並依周期檢視。就此來看，金控公司是否股利政策穩定，也可降低其在各檔高息類ETF依其週期調整成分股時，一下進榜、一下退出榜外對股價的干擾。

不過，金控公司股利政策也並非都不調整，重點是有規劃與預告，例如華南金（2880），華南金過去長期以股票股利、現金股息平衡政策為主，近幾年因配合公司實施三年計畫，股利政策也同步調整為拉高現金股息比重，並將維持幾年。