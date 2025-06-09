一周盤前股市解析／AI、重電、能源 可留意

台股上周五（6日）下跌13點至21,660點，持續守住季線。彙整投顧法人看法，台股有機會往半年線、年線挑戰，可留意人工智慧（AI）族群、重電及能源族群。

統一投顧協理陳晏平指出，川習再次通話，為美中下輪貿易協商取得進展後，隨台股短期技術面轉強，加上外資期貨回補空單，短線若能收穩5日線，指數有望震盪盤堅持續往半年線及年線挑戰，操作建議低接不追高，選股以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，聚焦AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念、重電及能源、航運族群、軍工、資產營建等。

台新投顧協理范婉瑜認為，輝達日前公布的財報優異，上周台積電股東會也釋出樂觀展望，帶動台股重返反彈軌道，台積電（2330）股價一度再次站上千元大關；目前指數持續於21,000點上方震盪，上檔22,000點壓力尚未突破，預計量能若能持續達4,000億元以上水準，則指數有望出現突破性走勢。

第一金投顧協理黃奕銓指出，台股6月進入股東會、除息旺季，可期待填息行情；操作以各產業龍頭、高殖利率為方向，聚焦AI績優股、水冷散熱、設備股、機器人、重電及能源等，建議分批低接不追高，操作嚴控資金持股水位。