梁彥平專欄／技術面轉強題材股 抗震

「TACO交易」是近期華爾街投資人用來形容美國總統川普貿易政策反覆無常的新詞，代表「Trump Always Chickens Out」 ，反映股市依循川普關稅政策「先強硬、後軟化」 的預期模式來操作。

美中領袖川習電話會談後，股市的反應似乎也驗證這種交易模式。事實上，川普的政策變數仍籠罩金融市場，且經濟成長放緩與預期通膨升溫的雙重風險依然存在 ，加上美國半導體關稅政策的不確定性 ，將對台廠供應鏈產生重大影響。

台股在4月2日「解放日」的下跌後迅速回補缺口，顯示市場已經適應川普貿易談判模式 ，但投資人仍採取審慎的策略來應對短期波動，指數橫盤整理格局已是較佳情境， 靜待經濟形勢更為明朗， 或可化解季線下彎壓力徐圖再起 。

AI（人工智慧）產業的發展，確實展現強勁的成長動能，美國科技巨頭的財報展望陸續對今年AI長期需求維持樂觀預期，雲端服務供應商（CSP）不僅投入各類AI模型的研發，也擴大硬體與基礎建設，以支撐更高效能的運算需求。

大型資料中心客戶的強勁需求，進一步帶動處理器與伺服器硬體的銷量，AI概念股財報表現亮眼，也推升科技股股價上升動力。同時，台積電（2330）股東會釋出樂觀展望，引領台股站穩季線，技術領先個股股價也頻創新高。

然而，儘管輝達GB200已進入量產階段，但機櫃的組裝良率仍面臨供應鏈的瓶頸，導致美系四大CSP大廠資本支出計畫受到影響，進而遞延上游晶片出貨進度。

此外，5月以來，美元資產信心動搖，新台幣隨多數亞幣走強而匯率快速升值，台股雖因急單支撐出口製造，但台幣升值將削弱科技產業的競爭力，壽險業受到匯率波動影響更嚴重。

近期法說會透露出企業對下半年展望轉為保守，各家券商也下調財報預測 ，整體台股下半年企業獲利年增率將呈現衰退 ，營運展望保守的個股投資評等也將被下修。

美國政府尚未宣布課徵半導體關稅的具體細節，依據美國半導體行業協會（SIA）預測，若關稅每提高1%，晶圓廠建設成本將增加0.64%，對晶圓廠的資本支出與投資計畫將產生變數 ，進而衝擊全球半導體產業的競局。

台股面臨中長線壓力，市場情緒偏向避險操作，選股方向以流動性佳且技術面轉強的題材股為主，以降低市場波動帶來的風險。

（作者是世新大學財金系副教授）