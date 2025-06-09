就市論勢／消費電子零組件 有看頭

盤勢分析

台股近期進入「上有鍋蓋、下有鐵板」的橫向整理格局，短線缺乏更多利多催化，但也沒有傳出更壞的消息，導致近期大盤上漲乏力、下跌有撐。

投資建議

目前台股投資聚焦三大領域，首先是AI伺服器供應鏈，受惠於美系雲端服務供應商（CSP）對輝達AI晶片與自研AI ASIC需求持續增強，帶動台灣半導體晶圓代工、IC設計服務、測試晶片設備廠接單熱絡，推升散熱模組、PCB等AI伺服器相關零組件供應商，以及下游伺服器組裝廠至少未來一至二季訂單能見度優於其他消費性電子與傳產廠商。

其次是與PC／NB、電視相關的消費電子零組件族群，如變壓器、顯示驅動晶片（DDIC）和LED等，在終端客戶重啟拉貨下，短期訂單動能有所恢復，若相關廠商同時具備高股息條件，在股息優勢及題材帶動下，其亮眼的殖利率可望進一步提升股價。

最後是金融業，以壽險收入為主體的金控公司，受新台幣短線強升及長天期美債殖利率走高，未來獲利恐持續承壓，但以銀行為主體的金控業者，其獲利壓力相對較小。