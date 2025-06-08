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聯博：美國高品質成長股蓄勢待發 擺脫短期關稅雜音

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

川普關稅政策推升不確定性，美股今年以來表現落後歐股。聯博集團指出，短期市場仍將持續波動，但投資人宜放眼長期，鎖定中長期成長動能強的主題，以發掘長線贏家。

聯博集團美國成長股共同投資長佛卡提（John Fogarty）指出，經濟前景仍不明朗，市場容易受到短期事件影響而大幅震動，加上川普政府的政策方向時常反覆，增添投資難度。

不過，佛卡提強調，美股2025年及2026年的獲利成長強勁，仍優於歐洲、日本及新興股市，且擁有許多兼具成長潛力與獲利品質的企業，但必須更重視基本面選股。

展望下半年，佛卡提指出，投資人除了關心經濟數據以外，還需要同時掌握長期投資勝出的立基點，也就是企業獲利能力。目前預估美國標普500指數今年獲利成長約9%，但仍要注意獲利幅度大幅修正的潛在風險。

在選股方面，佛卡提提醒，過去兩年半以來，美股集中風險較高，市場過度集中於特定大型股，也有利於追蹤大盤指標的被動式投資策略。不過，今年市場開始分化，超大型股之間表現分歧，以主動式投資策略較能保有靈活調整的彈性。

在各類成長股投資主題中，佛卡提較看好人工智慧（AI）產業的成長前景。今年雲端資本支出金額預估近4,000億美元，為過去五年之最，也意味生成式AI可望持續發酵，而非短期潮流。

美股 美國

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