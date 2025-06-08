川習暖風推高期指、馬斯克冷水澆熄漲勢 台股周線翻紅
加權指數6日下跌13點，收在21,660點，成交量3,063億元。籌碼面部分，三大法人賣超124億元，其中外資現貨賣超136.7億元，期貨淨空單增加1,443口至38,541口；投信買超37.2億元，自營商賣超24.5億元。上周加權指數上漲313點，漲幅1.4%，且周線翻紅。
永豐期貨指出，受到美國總統川普與大陸國家主席習近平通話激勵，5日夜盤台指期一度觸及21,700點，市場原本對貿易談判回暖釋出樂觀預期。但隨後川普與馬斯克隔空交火、特斯拉重挫超過14%，拖累美股科技股回落，漲勢明顯遭到抵銷，台股也轉為震盪走勢。不過，市場仍有多項利多浮現。首先，美國財政部最新報告中未將台灣列入匯率操縱國，雖然仍在觀察名單內，但有助降低外資對政策面的不確定疑慮，加上新台幣近期匯率趨穩，資金外流壓力暫緩。第二，美中貿易氣氛轉暖，台灣有望提前獲知關稅細節，也有助於企業評估供應鏈風險。
永豐期貨分析，技術面而言，指數雖高檔震盪整理，但整體回檔有限，仍處多方掌控格局。成交量略為縮減，市場追價意願偏保守，但支撐力道明顯。整體而言，台股目前震盪築底，短線漲勢雖受干擾，但在匯率穩定、政策明朗化、產業基本面支撐下，中期上攻動能未失，後續仍有機會再挑戰波段新高。
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