14檔「川習破冰概念股」歡呼 台積、台達電等受矚目

美國總統川普與中國國家主席習近平通過電話後，市場推估美國希望的稀土與中國大陸要求的晶片需求都有露出曙光可能，對於AI、半導體及車用電子等概念股都具正面激勵。台廠中，包括台積電（2330）、台達電、廣達等14檔「川習概念股」受矚目。

群益投顧董事長蔡明彥及凱基投顧董事長朱晏民都表示，市場提出TACO交易（Trump Always Chickens Out，川普總是臨陣退縮），對美中談判仍有樂觀餘地；蔡明彥認為，輝達及台積電展望正向，AI概念股範圍擴散，將再形成新AI概念族群。

群益投顧統計，今年4月9日來，指數已上漲超過20%，主要的200檔個股中，88檔漲幅優於指數，漲幅超過30%達57家，這些個股代表市場震盪時，資金集中在中小電子與AI概念趨勢，也將是6月季底作帳的指標股。

川普與習近平通話後，川普稱稀土「應該不成問題」，讓市場對美中後續會談有樂觀期待。市場預期這波可受惠川習概念股中，統計近五日三大法人買超逾千張者，以台積電為主軸，其他包括：富喬、台燿、奇鋐、光寶科、金像電、台達電、技嘉、廣達、華通、矽格、燿華、群聯及智邦等14檔。

AI前景展望正向，有法人甚至認為今年「只有AI好，其他都不好」，凸顯AI已成為市場布局的焦點，特別是晶圓代工龍頭台積電，獲內外資法人一致按讚；下游硬體與零組件方面，包括AI伺服器組裝廠廣達、技嘉，電供大廠台達電、光寶科，PCB廠華通、燿華等，均獲法人買盤青睞。

美國欲管控AI晶片，輝達為突破美國AI晶片銷陸禁令以鞏固中國市場，正開發符合美國規範的降規版AI晶片B30，不用高頻寬記憶體（HBM）和台積電先進封裝技術，首度允許當地客戶串連多組晶片，打造效能更高的運算叢集，計劃2025年生產超過100萬組B30。法人預估對於台股AI相關供應鏈都將帶來業績貢獻。

兆豐投顧董事長李秀利表示，目前市場觀望美國聯準會是否降息，大盤以盤整消化賣壓；雖然部分中小型股以籌碼及消息面帶動股價強勢，還是要依靠基本面才能有長期樂觀的走勢，美中對等關稅談判對相關產業的效益具重要指引。