每周一勢／去年上市櫃個體營收淨額年增7.4%

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據經濟部統計，受惠AI商機挹注，2024年上市櫃公司個體營收淨額24兆3,986億元，年增7.4%，營業利益2兆4,211億元，年增30.6%，營業利益率9.9%，較上年增加1.8個百分點。

製造業業績成長6.7%

據經濟部統計，2024年製造業上市櫃公司營收淨額20兆1,379億元，年增6.7%，主因受惠AI、高效能運算等新興科技需求活絡，推動資訊電子產業營收持續攀升。

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台積電營業利益居冠

據經濟部統計，2024年製造業上市櫃公司營業利益1兆9,664億元，年增32.2%，其中製造業營業利益前三大公司依序為：台積電（2330）1兆3,171億元、廣達535億元及聯電405億元。

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