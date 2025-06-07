安聯投信：留意各公司應對匯市波動及關稅 恐影響成本分攤能力

安聯投信台股團隊表示，市場系統風險影響大於個股因素是4月以來的現象；所幸現階段市場對於美國關稅反應已漸趨向冷淡；只是如果回到基本面，對等關稅打亂企業採購與庫存政策，故策略可留意股利高低、公司對下半年說法及展望外，回到產業、如AI相關趨勢方向，伺機逢低累積質優個股仍是較佳應對策略。另方面，包括近期ETF成份股調整、除息籌碼面影響，以及個股公司應對匯市波動及對等關稅可能影響成本分攤的能力則是需要比較留意的事項。

在非電部分題材部分，安聯投信台股團隊表示，近期相關族群股價多有回升，但傳產股多數還是停留在美國關稅及匯率風險的去化階段，仍以個股表現為主；觀光、旅遊、食品等可有望受惠近期匯市方向的類股則已為市場所關注。

安聯投信台股團隊表示，現階段，台股步入整理階段的同時，也在等待多項變數的釐清；就盤面類股表現上，仍以AI相關主題為多頭核心，至於金融股或傳產股等族群則主要由ETF成份股調整為主要影響因子。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，市場預估企業獲利表現可能進一步受到關稅及匯率波動影響而呈現下修；若以企業獲利成長率13%為基準，大盤本益比已回至15.8(過去十年的平均值15.4)，相對於4月中旬，目前評價並無低估或過高等擔憂。除了市場各項變數需要進一步去化外，國內資金動能也是部分原因(M2、M1b年增率各為3.88%, 1.85%)。

至於美國政策的影響，安聯投信台股團隊表示，通膨維持較高水平或可視為美國川普政策的主要代價之一，因為這不僅牽動聯準會利率政策走向步調，預期也有可能是讓美債殖利率居高不下的原因之一，此氛圍壓抑固定收益市場表現預料可能持續牽動股市表現，這部份未來可能還是事要聯準會利率政策走向明朗來進一步緩解。