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市場集中科技產業、區域熱度高 法人：短線價差交易即可

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐投顧表示，目前盤面來看，市場資金集中在半導體、電腦及周邊、金融、電子零組件與航運。示意圖／AI生成
永豐投顧表示，目前盤面來看，市場資金集中在半導體、電腦及周邊、金融、電子零組件與航運。示意圖／AI生成

永豐投顧表示，目前盤面來看，市場資金集中在半導體、電腦及周邊、金融、電子零組件與航運，光電股都沒有3%的成交量，雖然行情看似熱絡，但是熱度集中，股價潛力容易迅速耗竭，雖然前景好，但是應該觀察短線價量，有區間操作的打算。

外在環境可能有突發變數，所以持股不應過高，尤其不應使用槓桿。而投資標的受到AI題材的吸引，大致圍繞中型的電子股，大型電子股對指數的影響大，難以有較長波段資金投入，短線價差交易即可。

台股上周指數一度逼近21800點，最重要動力來自投信新基金，投信一周在集中市場買超286億，特別是6月2至3日延續前兩周的買超，合計買超223億，但周四（5日）變成賣超，顯然新基金浪潮已過，短線行情而已。

美國上周釋出對美中貿易談判怨言後，美中元首突然通話，顯示雙方談判進入困局，而通話後聲明又是不著邊際的原則，雖然有互邀元首訪問，但是目前關稅壁壘高，與明示的協議條件距離甚遠，成敗難料，不宜大額押注。

電子股 科技股 短線 台股 半導體

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