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台股周線反彈 法人預期後市還有高點可期

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。 圖／AI生成
台股示意圖。 圖／AI生成

台股連三漲後，昨（6）日指數進入前高套牢區，解套賣壓大舉出籠，加上外資由買轉賣，賣超台股136.7億元，市場多頭氣虛，加權指數開低震盪收低，終場小跌13點、收21,660點；周線上漲313點，漲幅1.4 %，終止連二跌。展望下周行情，法人預期後市還有高點可期。

昨天盤面上，電子股暫時偃旗息鼓，由金融、傳產擔綱維繫市場人氣，其中權值股台積電（2330）、鴻海、廣達量縮走跌，僅聯發科跌深反彈表現較佳。

金融股則開低走高成撐盤要角，包括國泰金、富邦金等都收紅。

千金股跌多漲少，因AES-KY下跌24元、收在981元，跌出千金股外，使檔數減少至15檔。

三大法人昨天共賣超台股124億元，其中外資賣超136.7億元，轉買為賣；投信買超37.2億元，轉賣為買；自營商賣超24.5億元，連二賣、累計賣超64.7億元。八大公股行庫則買超26.3億元。

凱基投顧表示，後市台股在股東會、除權息及法人季底做帳行情支撐下，本波漲勢有望延續，只要收盤不跌破周三關鍵長紅K棒低點20,341點，上檔有望突破21,879點，進而向半年線22,000點挑戰。

另一方面，台股雖已進入前波高檔套牢區，使得行情承壓，不過以目前市況來看，趨勢指標MACD仍偏多，短線技術指標KD仍向上揚升且開口擴大，顯示行情還有上漲空間。

展望後市，綜合永豐投顧總經理李學詩、投信台股研究團隊看法，90天對等關稅暫緩期將至，加上匯率因素，短期業績變數增加，現階段台股步入整理階段的同時，有競爭力、全球布局可以調整、轉嫁價格的廠商，展現相對優勢，顯然AI供應鏈仍是市場焦點，因此可聚焦具競爭力的AI供應鏈如伺服器與零組件。

套牢 台股

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