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重量級ETF換股 來了…牽動1.3兆元資金

經濟日報／ 記者盧宏奇高瑜君／台北報導
重量級ETF季度調整出爐。聯合報系資料照
重量級ETF季度調整出爐。聯合報系資料照

重量級ETF季度調整出爐，追蹤臺灣50指數的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）此次再度維持一進一出；元大高股息（0056）則五進五出，相關調整將牽動三檔ETF合計規模高達1.3兆元的資金變動。

臺灣指數公司昨（6）日公告富時羅素系列指數季度調整結果，相關成分股納入及刪除的變動，將自6月20日交易結束後生效（亦即自6月23日起生效）。如有指數成分股在下次定期審核前的期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單則即起生效。

富時羅素系列指數季度調整
富時羅素系列指數季度調整

其中，追蹤臺灣50指數的元大台灣50和富邦台50成分股，將新增台光電、刪除欣興。法人分析，台光電受惠於主要雲端服務業者加大AI資本支出，由GPU轉向ASIC需求變化而成長快速，訂單動能穩健，預計下半年仍將維持強勁成長動能，本次調整也展現台灣近年成為AI供應鏈重鎮的變化。

追蹤臺灣中型100指數的元大中型100，則新增及刪除三檔，納入大成、亞翔、欣興；刪除台光電、台玻、裕隆。追蹤臺灣資訊科技指數的富邦科技，此次調整無成分股異動。

至於追蹤臺灣高股息指數的元大高股息，成分股此次新增及刪除五檔，納入凱基金、寶成、信邦、台新金、統一；刪除台光電、興富發、材料-KY、南亞、陽明。該指數定期審核生效日（含）起設有連續五個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在五個交易日內調整，過渡期間生效日為6月23日、24日、25日、26日及27日。

法人指出，元大高股息成分股調整主要是汰弱跟獲利了結，刪除產業趨勢較有疑慮的營建、塑化，且部分停利相對高檔的航運跟AI，從剔除台光電來看，以持有期間估算，提供了大量已實現資本利得，可提升未來配息的持久性與穩定性。新增部分，因選股採預測股息率高低選股，避免因僅看當年度息率而選入壽險型金控，避免承受大量匯損下的基本面與配息衝擊。

展望台股後市，富邦投信指出，近期進出口數據顯示，電子產品、資通訊產品接單動能強勁，預期在對等關稅暫緩期間截止前，拉貨潮將延續。

後續接單動能或將減弱，AI今年仍然熱，但AI的好無法彌補非AI的不好，反應在台股盈餘展望從3月開始下修，結束過去20個月的上修循環，預計指數將區間震盪，且未來一季度仍可能回調，建議以定期定額因應。

高股息 台光電 元大

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