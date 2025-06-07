ETN趨勢導航／元大金融配息 N 勁揚3.3%
台股本周拜美聯準會降息預期增溫、美中貿易談判不確定性緩解、台積電股東會釋出正向訊息，呈現先抑後揚走勢，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以元大金融配息N（020036）上漲3.37%居冠。
統計集中市場單周漲313點或1.46%，櫃買市場周線漲0.04點或0.01%，兩市同步終止連二跌。追蹤台股標的為主的25檔ETN中，僅前三名績效打敗兩市大盤，受惠國泰金、富邦金走強，元大金融配息N、元大金融高股息N單周分別漲3.37%、3.32%居前二名，元大台股領航N漲2.45%排第三。
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