就市論勢／ETF成分股調整 聚焦

盤勢分析

台股昨（6）日大致在平盤附近整理，終場收21,660點，小跌13點，成交量3,063億元，周線收紅。盤面類股表現，仍以AI相關主題為多頭核心，至於金融股或傳產股等族群，ETF成分股調整為主要影響因子。

針對近期盤勢，5月上市櫃公司營收相繼公布、伴隨7月對等關稅90天豁免時間逐漸逼近為市場帶來不確定性、個人綜所稅繳納等多空交互影響，加上台股自4月中旬迄今反彈幅度已大，近期大盤走勢進入整理階段。

展望後市，市場預估企業獲利表現可能受到關稅及匯率波動影響呈現下修；若以企業獲利成長率13%為基準，大盤本益比已回至15.8（過去十年平均值15.4），目前評價並無低估或過高。

投資建議

回到基本面，對等關稅打亂企業採購與庫存政策，策略上可留意股利高低、公司對下半年說法及展望外，回到產業如AI相關趨勢方向，伺機逢低累積質優個股仍是較佳應對策略。另一方面，包括近期ETF成分股調整、除息籌碼面影響，以及個股公司應對匯市波動及對等關稅可能影響成本分攤能力，則是需要比較留意事項。