一周熱門零股／群益台灣精選高息、台積 夯

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在川普對等關稅談判進度、台積電董事長魏哲家股東會上談話等，吸引零股投資人再次回歸，整體交投熱度增溫，其中群益台灣精選高息（00919）、台積電等，是全周市場熱門交易標的。

市場專家指出，美國經濟數據表現上，由於美國5月ADP就業人數不如預期，顯示經濟活動減弱，同時美國製造業、服務業採購經理人指數（PMI）低於預期，代表長期關稅不確定性影響逐漸浮現，高股息、市值型ETF與大型權值股再次吸引零股投資人目光。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，群益台灣精選高息、台積電、國泰永續高股息、元大台灣50、元大高股息、富邦台50、長榮、鴻海、元大台灣高息低波、富邦金，十檔標的交易量從1,406萬至230萬股，較上周明顯增溫。

至於零股市場未來焦點，法人圈多認為，5月美國經濟數據反應關稅衝擊已開始浮現，但輝達上季財報強勁業績、本季亮麗展望，連同魏哲家多頭喊話，AI再度成為經濟不確定中支柱，但川普關稅政策仍不明朗，以及馬斯克離開川普政府後抨擊「大而美」法案，相關影響將是後續值得留意焦點。

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