興櫃一周回顧／立盈大漲近六成 稱冠

觀察近一周興櫃市場表現，在思捷優達-KY新掛牌下，興櫃來到349家。據CMoney統計，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲1.1%，表現最強興櫃股由綠能環保股立盈（7820）奪下，周漲逼近六成。

本周漲幅超過一成檔數有25檔，其中前十強在17.5%至59.06%間，以產業分布觀察，本周資金持續點火科技股，一共入列四檔最多，其次為生技醫療業三檔，另外三檔為綠能環保、數位雲端以及鋼鐵工業各一。

本周最會漲的是立盈，受惠半導體產業景氣回溫及新產能逐步貢獻，今年前四月累計營收已達8,121萬元，年增率高達104%，顯示強勁成長態勢。展望後市，隨全球半導體領導廠商持續推進先進製程，其產生的特用化學品廢棄物量將呈倍數級增長。

周漲幅前十強依序還有資訊安全軟體股來毅數位36.7%、資訊軟體產品商碩網30.2%、新藥研發股視航生醫27.2%、半導體材料廠山太士25.2%、光學保護膜股勝釩24.7%、機器人手臂供應鏈達明23.7%、醫療耗材供應鏈諾亞克21.1%、離岸風電水下基礎製造商世紀風電20.1%、癌症治療股禾榮科17.5%。

新藥研發股思捷優達-KY於3日掛牌，是一家以AI人工智慧技術為基石，專注於中樞神經系統（Central Nervous System，CNS）疾病領域的新藥開發公司。