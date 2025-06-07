興櫃一周回顧／立盈大漲近六成 稱冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周興櫃市場表現，在思捷優達-KY新掛牌下，興櫃來到349家。據CMoney統計，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲1.1%，表現最強興櫃股由綠能環保股立盈（7820）奪下，周漲逼近六成。

本周漲幅超過一成檔數有25檔，其中前十強在17.5%至59.06%間，以產業分布觀察，本周資金持續點火科技股，一共入列四檔最多，其次為生技醫療業三檔，另外三檔為綠能環保、數位雲端以及鋼鐵工業各一。

本周最會漲的是立盈，受惠半導體產業景氣回溫及新產能逐步貢獻，今年前四月累計營收已達8,121萬元，年增率高達104%，顯示強勁成長態勢。展望後市，隨全球半導體領導廠商持續推進先進製程，其產生的特用化學品廢棄物量將呈倍數級增長。

周漲幅前十強依序還有資訊安全軟體股來毅數位36.7%、資訊軟體產品商碩網30.2%、新藥研發股視航生醫27.2%、半導體材料廠山太士25.2%、光學保護膜股勝釩24.7%、機器人手臂供應鏈達明23.7%、醫療耗材供應鏈諾亞克21.1%、離岸風電水下基礎製造商世紀風電20.1%、癌症治療股禾榮科17.5%。

新藥研發股思捷優達-KY於3日掛牌，是一家以AI人工智慧技術為基石，專注於中樞神經系統（Central Nervous System，CNS）疾病領域的新藥開發公司。

延伸閱讀

四大航線全面起漲！SCFI運價指數連五漲 周漲幅8.1%

雲豹旗下24人綠電新創拚出10億營收！天能綠電即將興櫃 引發PTT熱議

財報不夠亮 盤後股價竟大漲5%！專家揭輝達三隻腳、半導體未來

川習通電話了！美股、台指期夜盤急衝如旱地拔蔥

相關新聞

重量級ETF換股 來了…牽動1.3兆元資金

重量級ETF季度調整出爐，追蹤臺灣50指數的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）此次再度維持一進一出；元...

重要指數成分股調整 納入、候補名單一次看

臺灣證券交易所與富時國際有限公司合編的臺灣指數系列及臺灣高股息指數成分股定期審核結果，富時羅素公布臺灣50指數、臺灣中型...

國內外科技龍頭股釋喜訊 台股止跌回升

台股6日小跌13.77點，跌幅0.06%，收在21,660.66點，周線由黑翻紅，上漲313.36點，周漲幅1.47%，...

外資賣超136億元 這檔高居賣超冠軍、已遭連十賣

台股6日收21,660.66點，小跌13.77點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超136.73億元， 統計外資買賣超個股...

櫃買海外引資出擊 6月赴香港辦法說會

為提升優質上櫃公司的國際能見度，增加海外機構投資人對台灣資本市場的了解，櫃買中心再度與凱基證券合作，將於6月12日至13...

台股周線反彈 法人預期後市還有高點可期

台股連三漲後，昨（6）日指數進入前高套牢區，解套賣壓大舉出籠，加上外資由買轉賣，賣超台股136.7億元，市場多頭氣虛，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。