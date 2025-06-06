快訊

114國中會考成績今公布 雄中、雄女錄取門檻曝光

冷戰？川普、馬斯克潰堤式決裂 白宮消息人士：今日沒有通話計畫

聽新聞
0:00 / 0:00

台股本週上漲313點 總市值增逾1兆至69.72兆元

中央社／ 台北6日電
台股本週高檔震盪，全週上漲313.36點或1.47%，週五集中市場指數收在21660.66點。中央社記
台股本週高檔震盪，全週上漲313.36點或1.47%，週五集中市場指數收在21660.66點。中央社記

台股本週高檔震盪，全週上漲313.36點或1.47%，週五集中市場指數收在21660.66點。根據證交所統計，全體上市公司最新總市值新台幣69兆7156億元，較上週增加約1兆元。

產業別指數方面，本週漲幅以金融保險類指數上漲3.71%最大，跌幅最大是汽車類指數下跌5.11%。其他未含金融類指數上漲220.36點，漲幅約1.19%，未含電子類指數上漲116.82點，漲幅約0.63%，未含金融電子類指數下跌155.31點，跌幅約1.13%。

本週全體上市股票成交金額1兆6741億元，股票成交量週轉率2.33%，成交金額前3名產業為半導體類4286.05億元，占全體上市股票交易金額比重25.60%；電腦及週邊設備類2046.44億元，占比12.22%；金融保險類2030.18億元，占比12.13%。

累計今年初開盤迄今共100個交易日，集中市場總成交金額34兆5717億元，市場日平均成交金額3457.17億元，股票成交量週轉率40.56%，股票日平均成交量週轉率0.41%。

證交所 股票 新台幣 台股

延伸閱讀

台股下跌13點收21,660點 台積電收995元下跌3元

00922成長60％規模破324億…低碳＋科技＋降費三合一！穩坐市值型ETF黑馬

川習恢復對話美股收黑 台股及台積電都以小跌開盤

台股開盤下跌36點 台積電開低1元

相關新聞

重要指數成分股調整 納入、候補名單一次看

臺灣證券交易所與富時國際有限公司合編的臺灣指數系列及臺灣高股息指數成分股定期審核結果，富時羅素公布臺灣50指數、臺灣中型...

國內外科技龍頭股釋喜訊 台股止跌回升

台股6日小跌13.77點，跌幅0.06%，收在21,660.66點，周線由黑翻紅，上漲313.36點，周漲幅1.47%，...

外資賣超136億元 這檔高居賣超冠軍、已遭連十賣

台股6日收21,660.66點，小跌13.77點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超136.73億元， 統計外資買賣超個股...

櫃買海外引資出擊 6月赴香港辦法說會

為提升優質上櫃公司的國際能見度，增加海外機構投資人對台灣資本市場的了解，櫃買中心再度與凱基證券合作，將於6月12日至13...

歐洲央行八度降息 法人：可望成為國際資金新寵

歐洲央行八度降息，降息幅度1碼（0.25個百分點），符合市場預期，值得注意的是，歐洲央行大幅下調明年通膨預期，有經濟學者...

證交所攜手創投公會 推動創投業申請上市

響應政府推動我國成為「亞洲資產管理中心」政策，並推展「擴大投資創投與新創」策略，臺灣證券交易所6日攜手創投公會舉辦「創投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。