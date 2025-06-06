台股本週上漲313點 總市值增逾1兆至69.72兆元

台股本週高檔震盪，全週上漲313.36點或1.47%，週五集中市場指數收在21660.66點。根據證交所統計，全體上市公司最新總市值新台幣69兆7156億元，較上週增加約1兆元。

產業別指數方面，本週漲幅以金融保險類指數上漲3.71%最大，跌幅最大是汽車類指數下跌5.11%。其他未含金融類指數上漲220.36點，漲幅約1.19%，未含電子類指數上漲116.82點，漲幅約0.63%，未含金融電子類指數下跌155.31點，跌幅約1.13%。

本週全體上市股票成交金額1兆6741億元，股票成交量週轉率2.33%，成交金額前3名產業為半導體類4286.05億元，占全體上市股票交易金額比重25.60%；電腦及週邊設備類2046.44億元，占比12.22%；金融保險類2030.18億元，占比12.13%。

累計今年初開盤迄今共100個交易日，集中市場總成交金額34兆5717億元，市場日平均成交金額3457.17億元，股票成交量週轉率40.56%，股票日平均成交量週轉率0.41%。