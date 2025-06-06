證交所攜手公會「推創投申請上市」 共促資本市場活絡

為響應政府推動我國成為「亞洲資產管理中心」政策，並推展「擴大投資創投與新創」策略，臺灣證券交易所與中華民國創業投資商業同業公會6月6日共同舉辦「創投上市規範」說明會，會中吸引多間創投機構熱烈參與，聚焦於探討近期新修訂的創投事業上市相關規範與條件，並說明創新板的最新發展。

創投公會理事長邱德成場致詞，首先感謝證交所團隊共同促成這次活動。這次說明會主題「資本背後的資本-創投上市之路」深具意涵，揭示創投是新創公司背後最重要的資本提供者。創投提供的不只是資金，還包括知識、輔導與陪伴，是一路以來新創公司最主要的支柱。

他讚許證交所積極推動創新板2.0，認為這將使市場更加活絡，並提供更多資金融通與創投退場機制，對創投投資新創事業有更大的支持。同時，感謝證交所傾聽創投業者建議，推動放寬相關創投上市規定，鼓勵創投公司上市，這能為創投帶來更多資金支持與管道，有助於扶持本土創投的品牌、專業形象及資金融通管道。

證交所總經理李愛玲致詞中分享，過去有些規定對創投上市，特別是集中保管股票等退場機制並非友善。創投始終是資本市場的重要參與者，除了資金協助外，更在企業經營理念上給予實質協助，有助新創企業突破進入資本市場的門檻。此外，創投也能協助被投資公司與同業或上下游之間尋求業務或技術的合作，協助其團隊穩健發展，為上市鋪路。

證交所樂見並鼓勵創投申請掛牌，視其為推動多元產業及創新動能的重要力量。近期積極推動創新板，正是為擁有關鍵核心技術、具未來潛力及成長性的公司所設，感謝創投公會一直以來的協助及合作，共同扶植更多創新企業進入市場。也期待透過彼此合作，不僅加速創新企業發展，也能活絡創投資金，進一步提升台灣整體創新能量。

證交所進行簡報表示，資本市場持續推動創新發展，這次會中除說明創投公司上市的相關規範與條件，也包括如何透過創新板協助新創企業加速進入資本市場。同時再次強調，今年5月已公告修訂創投上市資本額門檻，自原本新台幣20億元調降至15億元，為創投申請上市提供更大彈性。此外，在投資總額占資產總額的計算方式上，也新增「最近兩個會計年度平均達60%，且最近一年高於前一年」的標準，更友善創投公司上市條件。

證交所表示，台灣資本市場已做好準備，與創投夥伴共同打造亞洲創新中心。無論是創投公司本身申請上市，或是被投資企業透過創新板掛牌，證交所都將提供完整支援與資源。展望未來，期盼有更多創投積極申請掛牌，攜手推動制度創新與資源整合，壯大台灣創新企業，打造具有國際競爭力的資本市場平台，邁向亞洲資產管理中心的目標。