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國內外科技龍頭股釋喜訊 台股止跌回升

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股6日小跌13.77點，跌幅0.06%，收在21,660.66點，周線由黑翻紅，上漲313.36點，周漲幅1.47%，平均日均量3,614.85億元。記者余承翰／攝影
台股6日小跌13.77點，跌幅0.06%，收在21,660.66點，周線由黑翻紅，上漲313.36點，周漲幅1.47%，平均日均量3,614.85億元。記者余承翰／攝影

台股6日小跌13.77點，跌幅0.06%，收在21,660.66點，周線由黑翻紅，上漲313.36點，周漲幅1.47%，平均日均量3,614.85億元；在選股與操作方面，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈建議，現階段台股選股不選市，跌深題材股短打反彈，長線趨勢股續抱，瞄準下半年長線買點，

三大法人本周同樣為投信買、外資與自營商賣，投信連續第4周回補台股285.71億元，外資連2周減持603.85億元，自營商連3周調節137.55億元，三大法人合計賣超台股455.69億元。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，國內外科技龍頭股報喜，替台股多方增添動能，先是AI龍頭股輝達（NVIDIA）公布亮眼的財報數據，接著是本周晶圓龍頭大廠於股東會上釋出正面消息，激勵科技族群持續上攻，進而帶動指數揚升，台股技術面轉強，也成功收復關稅缺口，惟成交量未能有效放大。

杜欣霈表示，關稅議題依舊持續干擾市場，目前由美國司法機關介入後，不僅增加市場分析難度，也可能拉長該變數的影響時間，若上訴最高法院最長可能拖延至明年。再者，就關稅本身來看，即使目前關稅稅率不若之前誇張，但課徵10%關稅已讓全球經濟面臨下修壓力。

就美國市場來看，杜欣霈分析，一旦美國經濟放緩機率上升，將造成企業獲利承壓，從美股企業獲利出現下修循環可看出端倪，S&P500成分股4月時的2025年獲利預估為10.4%，然進入5月已下滑至8.7%，而科技族群則由17.9%下滑至16.6%。

至於台灣近期經濟數據表現優於全球，杜欣霈說明，主要是受惠短急單及AI需求，強化經濟表現，但中長期來看，匯率波動恐影響台股企業獲利，本波匯市急升幅度已超過川普前次任期的一半以上，對於科技、金融、傳產族群都將帶來影響，若屆時反映在股價上，將是長線良好買點，若遇長期評價均值以下建議分批買進。

選股與操作方面，杜欣霈建議，現階段台股選股不選市，跌深題材股短打反彈，長線趨勢股續抱，瞄準下半年長線買點，科技股可聚焦雲端AI、晶圓代工2奈米供應鏈、記憶體、邊緣運算、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機，傳產則先以生技為主，其餘產業待關稅議題結果確定後再行著墨。

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