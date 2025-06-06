外資賣超136億元 這檔高居賣超冠軍、已遭連十賣

台股6日收21,660.66點，小跌13.77點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超136.73億元， 統計外資買賣超個股發現，外資持續賣超壽險型金控股，賣超國泰金（2882）80,719張，居賣超個股冠軍，連十賣；不過，投信則持續大買國泰金，買超10萬5,667張。

台股早盤以21,637.77點開低，一度翻紅至21,702.46點，但在權王台積電（2330）、緯創（3231）等股走弱下，指數再往下跌，一度下滑至21,606.7點， 盤中由國泰金、富邦金（2881）領軍金融股撐盤， 不過尾盤再遭空襲， 大盤指數收在21,660.66點。

統計三大法人賣超123.25億元，包括 外資及陸資（不含外資自營商）擴大調節，賣超136.73億元，投信轉買超38.04億元；自營商賣超（合計）24.55億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.65億元、自營商（避險）賣超21.9億元。累計本周，三大法人賣超455.69億元。

統計外資賣超前十大個股發現，金融股占4檔， 賣超冠軍為國泰金，連十賣，合計賣超66萬4,088張，富邦金也遭外資賣超30,287張，連八賣，緯創居外資賣超第二名， 遭外資賣超55,042張，鴻海也遭外資賣超10,466張。