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櫃買海外引資出擊 6月赴香港辦法說會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
櫃買中心與凱基證券合作，將於6月12日至13日偕同八家優質上櫃公司前往香港舉辦2025年度首場海外法人說明會。中央社 中央通訊社
櫃買中心與凱基證券合作，將於6月12日至13日偕同八家優質上櫃公司前往香港舉辦2025年度首場海外法人說明會。中央社 中央通訊社

為提升優質上櫃公司的國際能見度，增加海外機構投資人對台灣資本市場的了解，櫃買中心再度與凱基證券合作，將於6月12日至13日偕同八家優質上櫃公司前往香港舉辦2025年度首場海外法人說明會

櫃買中心表示，為持續深化國際機構投資人關係，繼2024年11月赴香港舉辦法說會獲得熱烈回響後，這次再度前往香港舉辦實體說明會，邀請具發展潛力及深受法人關注的聯亞（3081）、弘塑（3131）、雙鴻（3324）、力旺（3529）、信驊（5274）、聖暉*（5536）、萬潤（6187）及精測（6510）等八家，在IC設計、半導體製程相關供應鏈及散熱模組等領域具產業代表性的上櫃公司一同參與，透過面對面會談的方式提供更多互動機會，使海外機構投資人更瞭解與會公司營運動態及未來發展策略。此外，櫃買中心也將藉此難得機會向外資機構投資人進行簡報，宣傳櫃買市場的特色、優勢與發展現況。

櫃買中心長期以來持續舉辦海外引資活動，致力提升國際投資人對於我國資本市場之關注，也具體提高國際投資人參與上櫃股票投資的意願。經統計，近十年來外資參與上櫃市場交易的比重由2015年的8.6%成長至2025年截至5月底的23.9%。今年雖受到美國宣布對等關稅影響，全球資本市場大幅波動，然而經統計今年截至5月底的資料，外資仍買超上櫃股票，顯示上櫃市場仍具投資吸引力與競爭力。櫃買中心表示，今後仍將持續辦理引資活動，提供海外機構投資人認識國內優質上櫃公司的機會，吸引國際資金持續參與櫃買市場，為台灣資本市場挹注更充沛的投資動能。

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