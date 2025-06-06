富時指數季度調整 這檔貨櫃股遭0056刪除
富時羅素6日公布臺灣50指數季度審核結果，成分股納入台光電（2383）、刪除欣興（3037）；臺灣高股息指數成分股新增凱基金（2883）、寶成（9904）、信邦（3023）、台新金（2887）、統一（1216），剔除台光電、興富發（2542）、材料-KY（4763）、南亞（1303）、陽明海運（2609），相關調整自6月20日收盤後生效。
臺灣指數公司發布新聞稿表示，富時羅素依據2025年5月26日資料審核結果如下，彙總說明如下：
一、臺灣50指數：成分股納入台光電、刪除欣興，候補名單包括亞德客-KY、彰銀、長榮航、川湖、新光金。
二、臺灣中型100指數：成分股納入大成、亞翔、欣興，刪除台光電、台玻、裕隆。候補名單包括智易、群益證、群電、復盛應用、國產、潤弘、崇越、裕民、慧洋-KY、洋基工程。
三、臺灣資訊科技指數：本次無新增或刪除成分股。
四、臺灣發達指數：成分股納入大成、亞翔，刪除台玻、裕隆。
五、臺灣高股息指數：成分股納入凱基金、寶成、信邦、台新金、統一，刪除台光電、興富發、材料-KY、南亞、陽明。
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