重要指數成分股調整 納入、候補名單一次看

臺灣證券交易所與富時國際有限公司合編的臺灣指數系列及臺灣高股息指數成分股定期審核結果，富時羅素公布臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果。相關成分股納入及刪除變動將自2025年6月20日（星期五）交易結束後生效（亦即自2025年6月23日（星期一）起生效）。如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為2025年6月23日、24日、25日、26日和27日。

富時羅素依據2025年5月26日資料審核結果：