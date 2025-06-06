臺灣高薪100指數 新增台光電等九檔成分股

最近市場焦點依舊是AI股，依舊是輝達，而台股跟著連動的重點當然還是台積電，不過最近大家都忘了，2023年崛起的廣達，靠著AI伺服器飛黃騰達，也造就00878繳出成立以來的最強績效，所以AI最大的隱形冠軍，肯定不能忘記廣達。 以2025年至今的走勢來看，輝達、台積電、廣達確實走勢相當一致，但殺最慘的就是廣達，年初到4月9日的跌幅接近四成！ 一來是漲了好幾年，從不到百元翻了幾倍上去，二來是大家對於AI信仰的資金，時而動搖，最近更是受到關稅貿易戰的強烈重擊，所以接下來我們要探討的是投資價值，是不是進入便宜價可以買了？

2025-06-06 15:12