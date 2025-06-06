外資擴大調節！三大法人賣超123億元 本周再抽資455億元
台股集中市場6日仍持續震盪，雖聯發科（2454）拉尾強彈2.81%、重返5日線上，但台積電（2330）與緯創（3231）、材料-KY（4763）、南亞科（2408）等大型電子股紛紛走弱，且國泰金（2882）、富邦金（2881）臨收再遭空襲，終場指數翻黑小跌13.77點、收21,660.66點，總成交值續降至2,941.7億元；三大法人再賣超123.25億元，本周續賣超455.69億元。
統計三大法人6日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）擴大調節，賣超136.73億元，投信轉買超38.04億元；自營商賣超（合計）24.55億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.65億元、自營商（避險）賣超21.9億元。累計本周，三大法人賣超455.69億元。
統計6日集中市場收漲停個股僅6檔，依序為：大量漲10%、收110元，成交量9,906張；兆聯實業漲10%、收456.5元，成交量2,449張；宇瞻漲9.98%、收55.1元，成交量3,365張；翔耀漲9.97%、收33.1元，成交量416張；建碁漲9.93%、收48.7元，成交量1,338張；偉詮電漲9.93%、收52.6元，成交量6,076張。
成交值前10名個股，電金傳皆在列，股價4漲6跌，共4檔突破百億元。依序為：聯發科成交值135.7億元，股價漲2.81%、收1280元；台積電成交值135.64億元，股價跌0.3%、收995元；國泰金成交值129.84億元，股價漲0.3%、收66.3元；緯創成交值101.92億元，股價跌4.35%、收110元；富邦金成交值88.93億元，股價漲0.8%、收87.8元；南亞科成交值84.4億元，股價跌0.95%、收52元；材料-KY成交值82.43億元，股價跌8.49%、收905元；長榮成交值71.39億元，股價跌0.84%、收236元；奇鋐成交值64.68億元，股價漲0.74%、收681元；陽明成交值46.11億元，股價跌1.08%、收73.5元。
而成交量超過10萬大張個股僅4檔，分別為國泰金、南亞科、群益台灣精選高息、富邦金。
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