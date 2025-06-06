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歐洲央行如預期降息 法人看好歐洲股市後市表現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球主要指數表現。（資料來源：Bloomberg）
全球主要指數表現。（資料來源：Bloomberg）

6月歐洲央行（ECB）如預期降息一碼，為本輪寬鬆循環中第八次調降利率，這次並大幅下調2026年通膨預期，經濟學者預測ECB將於7月維持利率不變，9月將是本輪最後一次降息。法人指出，寬鬆貨幣政策有助刺激經濟與企業獲利回升，歐股後市可望持續受惠，成為國際資金新寵。

根據EPFR統計至5月28日止近一周，全球股票型基金資金流向，已開發歐洲股票基金淨流入9.65億元成為主要市場之首，顯示國際資金對歐股後市轉趨正向，加上此次歐洲央行如預期持續推行寬鬆政策，歐元資產有望續受惠升值利多帶動，歐洲資產中長線吸引力升溫，在布局選擇上，可優先關注歐洲ETF

富邦歐洲（00709）經理人陳婉寧分析，儘管貿易政策不確定性預計將在短期內壓抑企業投資與出口，但歐洲各國政府持續增加國防與基礎建設投資，有望在中長期逐步支撐經濟成長，以目前ECB在通膨控管方面來看表現相當出色，即使下半年央行將從「連續降息」轉向邊走邊看策略，但整體金融環境維持寬鬆，且下半年仍有1~2碼的降息機會， 現階段市場資金持續以分散美國曝險並轉進歐股下，資金行情顯著，建議投資人持續以買黑不買紅長線布局歐股。

富邦投信指出，富邦歐洲ETF追蹤「富時發展歐洲指數(FTSE Developed Europe Index)」，該指數涵蓋範圍廣，並以歐洲已開發國家股票為主，具備分散風險與長期配置優勢，適合投資人進行全球資產配置與區域輪動策略。

陳婉寧指出，歐洲企業普遍具備合乎市場預期之配息能力，尤其是在評價面相對合理、資金面持續改善的情況下，有望提升報酬預期，建議投資人可透過ETF基金分批布局歐洲市場，以參與後市行情。

降息 通膨 股票 央行 ETF

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