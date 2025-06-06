看好輝達、台股買廣達！專家解析「關稅戰長期受惠」：00878績效好的關鍵

【文．玩股講客人】

個股比較

最近市場焦點依舊是AI股，依舊是輝達，而台股跟著連動的重點當然還是台積電。

不過最近大家都忘了，2023年崛起的廣達，靠著AI伺服器飛黃騰達，也造就00878繳出成立以來的最強績效，所以AI最大的隱形冠軍，肯定不能忘記廣達。

以2025年至今的走勢來看，輝達、台積電、廣達確實走勢相當一致，但殺最慘的就是廣達，年初到4月9日的跌幅接近四成！

一來是漲了好幾年，從不到百元翻了幾倍上去，二來是大家對於AI信仰的資金，時而動搖，最近更是受到關稅貿易戰的強烈重擊，所以接下來我們要探討的是投資價值，是不是進入便宜價可以買了？

廣達2025年第一季季報

最新季報是2025年第一季，營收成長動能，大家都很清楚，最大來源就是AI伺服器，根據這場法說會提供的資訊，AI營收佔比已經來到六成大關，未來有機會挑戰七成水準。

相比2024年第一季，營收成長接近九成，但毛利率從8.48%衰退到7.92。

這不是AI獲利衰退的問題，主要是因為AI營收高毛利率被其他事業稀釋，以2024年第一季AI伺服器大約貢獻整體營收四成左右。

以營收絕對值及佔比來看，AI營收佔比從四成到六成，以同期營收換算「非AI營收」佔比，2024年第一季大約是1,553.63億元，2025年第一季則是1,942.69億元，這主要來自於筆電相關的營收。

所以為什麼毛利率往下掉？這主要是被低毛利的筆電營收拖累，但整體而言，不管是高毛利或低毛利，兩者都是實質獲利，因此2025年第一季EPS持續創高並繳出5.06元的新高。

廣達客戶營收地區組成

接下來是營收組成，根據最新年報顯示，2024年廣達來自美國的營收佔比已經衝破六成大關，相較於2023年57%又更加提升。

這不用多說，就是全球AI龍頭輝達的拉貨，在2023年進入軍備競賽之後，廣達原本進入疫情後的筆電產業景氣低谷，光靠AI營收就直接脫離產業衰退期，獲利跟著創新高之後，所以股價節節攀升。

如果從營收表現來看，2025年前四月營收繳出年增接近八成，相比2024年全年成長接近三成，業績持續爆發中。

這主要是受惠市場需求過大，而公司來不及消化訂單，在產能陸續開出來之後，就直接出貨，營收當然就持續創高。

前面我們也說了，廣達經營AI市場已經超過幾十年，當輝達這種超級大巨頭業績無虞，要開始拼產能的時候，考慮的面向當然不是省錢或尋找替代廠商，而是直接找原本就合作多年的廣達，一來是大家合作默契很好，二來是品質經過市場驗證，也比較不容易有客訴問題，想當然爾，未來業績還是會持續創新高。

接著看到近年的單季三率，2023年第一季還沒有AI行情，當時的毛利率是6.6%，但隔一季就上升到8.52%。

別忘了一件事，筆電產業就是長期削價競爭，產業獲利性爛到不行，再加上廣達本身是代工為主，定價權更差，所以毛利率不要衰退就偷笑了，結果第二季還成長2%？

其實如果大家有印象，五月就是AI股的起漲時間，當時全球股市還在去庫存的壓力中，結果輝達直接在台灣大聲宣告AI世代來臨，也同時放出拉貨力道，因此在全球股市低迷之中，廣達就已率先飆漲，這也帶動00878跟著受惠。

而另外一個重點是稅後淨利率，因為過去廣達毛利率很低，這也導致原物料波動或通膨，甚至客戶定價權拉起來，那麼稅後淨利率通常就會落在1%-2%之間，而2%還是業績暢旺最高峰的時候。

不過看看現在的情況，2023年在AI拉貨開始之後，廣達目前的稅後淨利率已經是3%到4%以上，直接翻倍，這個就是毛利率拉抬之後的優勢，雖然AI商機帶動毛利率成長已經夠猛了，但稅後淨利率直接翻倍，才是獲利創新高的關鍵。

再來是營收組成，如果只看新聞或者公司資料，大家都知道，就是輝達，但如何驗證真偽？從客戶銷售組成就可以確定這件事。

首先要說的是，公司年報不會直接把客戶名稱打出來，這是基於商業機密的考量，也避免公司客戶被同業惡意挖角，所以廣達用ABC當作代號。

但其實還是很明顯啦，我們來看看A公司，2024年全年營收貢獻31.27%，成為公司最大主力。

往回頭去看，2023年這家A公司貢獻32.43%，以絕對值來看，A公司銷貨金額從3,520.59億元增加到4,411.31億元，這種成長幅度當然是輝達。

而且輝達營收的質量很高，因為伺服器一直缺貨漲價，又一直推陳出新，肯定也越賣越貴，毛利率貢獻絕對也更強。

如果再搭配前面看到的營收成長性，2025年營收大爆發當然還是輝達持續拉貨，而營收佔比有機會越來越高。

當然也會拉抬毛利率持續成長，如果AI季夯拉下去，毛利率持續增加1%-2%也不是不可能，最後甚至有機會突破10%，那稅後淨利就可怕了，直接躍升5%以上，直接拼過以前廣達在疫情前的日常毛利率！

廣達全球AI伺服器出貨量及展望

最後還是要來看看專業機構的評估，根據全球AI伺服器出貨的情況來看，2025年的出貨量是205.3萬台、年增23.5%，注意喔，是出貨量，不是每台的售價。

當AI伺服器開始越賣越貴，銷售數量也持續提升，那麼營收貢獻就不是什麼幾倍的成長，而是幾何成長。

不過現在大家最害怕的肯定還是川普關稅戰，但我這邊就直說了，川普搞貿易戰是為了把資源拉回到他自己的產業鏈，所以就會一直演戲。

不過這樣的副作用就是造成輝達業績可能動搖，因為中國的經營就會開始被掐住脖子，那麼回到廣達來看呢？

這反而是超級大利多，甚至是最好打兇一點，因為中國、歐洲就會開始自主研發AI相關的產業，AI需求就會變成雙邊都有。

還記得中國死命拼5G吧？直接養出一個華為全球龍頭巨獸，這其實就是被美國逼的，因為不得不自己搞。

所以借鏡歷史，AI軍備競賽已經啟動，中國如果開始自主研發相關產業，那麼廣達身為AI產業的代工廠，就能兩邊出貨，這個產能就會更加不足。

川普這樣搞下去，廣達或許短線上會受傷，包含業績受限並吃到可觀的匯損，但長期來看，這樣的產業需求及成長延續性，遠比美國獨大來得更好，即便輝達被後起競爭者打下去，但只要AI商機一直都在，那麼廣達就能持續接單賺大錢。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：喜歡輝達？那麼台股就要買廣達，這是關稅戰的長期受惠者。