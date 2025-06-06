台股周線翻紅漲1.47% 漲跌前10名出爐、這檔生醫最猛
台股6日雖有聯發科（2454）奮起，但鴻海（2317）營收報喜反跌，加上台積電（2330）、廣達（2382）、緯創（3231）、材料-KY（4763）等大型股多頭熄火，航海王先漲後跌等影響，指數陷入震盪，盤面倚靠金融、塑膠、鋼鐵等傳產類股撐盤，終場指數小跌13.77點、收21660.66點，總成交值續降至2941.7億元。法人表示，目前台股陷入高檔震盪，類股輪動快速，選股方向上仍應著重基本面表現與產業發展潛力。
累計一周，台股集中市場漲313.36點、漲幅1.47%，日均量增至3508.2億元，周線止步連2黑翻紅；櫃買市場漲0.04點、漲幅0.02%，日均量增至811.6億元，周線連4紅。個股表現上，漲幅王由生醫股全福生技以44.62%拿下，意藍、亨泰光（6747）分居2、3；居家生活股泰金-KY（6629）跌15.29%表現墊底、中美晶（5483）居次。
統計本周漲幅前10名個股分別為：全福生技漲44.62%，收32.9元；意藍漲38.16%，收143元；亨泰光漲30.07%，收192.5元；大量（3167）漲26.15%，收110元；耀勝（3207）漲24.01%，收78元；鋐寶科技（6674）漲23.43%，收26.6元；德宏（5475）漲21.74%，收21元；昇銳（3128）漲21.68%，收39元；晶彩科（3535）漲20.69%，收38.5元；南俊國際（6584）漲20.39%，收153.5元。
統計本周跌幅前10名個股分別為：泰金-KY跌15.29%，收86.4元；中美晶跌15.22%，收95.8元；康控-KY（4943）跌14.09%，收9.88元；聯亞（3081）跌13.75%，收254元；同亨（5490）跌12.82%，收27.2元；保勝光學跌12.63%，收74.7元；欣大健康跌12.35%，收35.5元；復盛應用（6670）跌12.13%，收308元；振樺電（8114）跌11.92%，收284.5元；保銳（8093）跌11.82%，收17.9元。
法人指出，台股類股輪動快速，選股方向上仍應著重基本面表現與產業發展潛力。記憶體族群受惠原廠持續控管供給，加上AI伺服器需求強勁，第三季漲價態勢可望延續，預期模組廠及相關封測股也有望轉強；此外，AI伺服器出貨逐步加速，除了輝達供應鏈維持高動能外，雲端業者自研ASIC伺服器也預計於年底前進入量產，並於2025年迎來明顯放量潮，進一步推升PCB族群表現，伴隨需求上升，鑽孔、檢測等相關零組件廠有望同步受惠。
另，AI伺服器導入水冷散熱與高功率電源設計，也為水冷散熱、電源管理相關供應鏈注入成長動能，營運展望進一步轉強。
而下半年將進入網通傳統旺季，隨著電信營運商資本支出逐步回升，市場需求有望回穩，相關個股股價表現具備潛在機會，建議投資人可密切觀察、伺機布局具題材與基本面支撐的標的。
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