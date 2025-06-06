台股周線翻紅漲1.47% 漲跌前10名出爐、這檔生醫最猛

就像職業賭徒不會因為連續輸贏而煩惱一樣，偉大的交易者也懂得如何應對挫折，因為他們已經習以為常。他們的資金管理方式，絕不允許任何一筆交易導致破產的結果。 建立正確觀念的策略之一，就是不再把自己的錢看成是「錢」。 十幾歲的青少年，如果有過工作經驗，應該記得每小時的工作能轉化為現實生活中的某種需求。比如，一小時的工作可能換來一些汽油錢、看場電影，或是與女朋友約會吃飯。 交易時也常有類似情形發生：你可能會想「我剛賺到了汽車的頭期款」或「這次的虧損相當於一套音響的錢」。 不，別把輸贏看成是錢。在交易的世界裡，不妨將金錢視為遊戲中的一種工具，是用來記錄分數的工具。 剔除金錢的表面價值，雖然在現實生活中可能會造成一些困擾，但在交易中排除情緒因素，卻是一個極佳的習慣。 如果你把這種工具看成是錢，或視為某種購買力，那麼操作將變得不再純粹，反而會牽涉更多情緒，而情緒對任何交易者來說，都是致命的毒藥。

2025-06-06 11:43