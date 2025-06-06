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台股下跌13點收21,660點 台積電收995元下跌3元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股6日早盤以21,637.77點開出，終場收21,660.66點，下跌13.77點，跌幅0.06%，成交量2,941.7億元。櫃買則收227.31點，上漲0.08點，台積電（2330）收995元，下跌3元。

盤面上以類股來看，以化工、觀光餐旅、電腦周邊、綠能環保、其他電子、玻陶較為弱勢，另外則以油電燃氣、塑膠、營建、金融、電子通路、數位雲端等較為撐盤。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，緯創（3231）、南亞科（2408）、材料-KY（4763）、長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）、精成科（6191）、廣達（2382）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、貿聯-KY（3665）、金像電（2368）、台光電（2383）、台達電（2308）、智邦（2345）、聯電（2303）等。

而量大撐盤的則有，聯發科（2454）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、奇鋐（3017）、高技（5439）、世紀鋼（9958）、台燿（6274）、富喬（1815）、光聖（6442）、中信金（2891）、愛普*（6531）、鴻準（2354）、jpp-KY（5284）、世芯-KY（3661）等。

統一投顧表示，川習昨晚正式通話為美中下次雙方見面貿易協商取得進展，惟川普與馬斯克因為減稅方案撕破臉，特斯拉重挫拖累美股四大指數回檔。

台股短期技術面轉強，類股輪動快速，加上外資期貨回補空單，短線上若能收穩5日線，指數有望震盪盤堅持續往半年線及年線挑戰，操作上建議低接不追高，選股不選市。

選股方向仍以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念、重電及能源、航運族群、軍工、資產營建等。

台股 台積電

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