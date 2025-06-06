投信連續爆買 國泰金、富邦金領軍金融股撐盤

台股6日開低，電子股休息，由具有高殖利率題材的金融股撐盤，外資及投信近期對多檔金融股呈現對作，主要是預期新台幣升值的趨勢，避開壽險型的金控股，不過，在高殖利率傍身下，卻吸引投信大買，4日由國泰金（2882）、富邦金（2881）、玉山金（2884）等擔綱，帶領金融股逆勢抗跌。

法人認為，去年金控股受惠於營收顯著增長，加上股債投資收益豐厚，今年可發放的股利普遍優於前一年，多家金控今年股利以現金為主，更有現金殖利率5%的公司，高現金殖利率金控股，可望吸引市場資金青睞，股價具有下檔支撐。

新台幣5月單月升值近7%，恐重挫壽險業獲利，據了解，金管會將採取兩大措施，一是允許壽險公司在6月編製半年報時，RBC（資本適足率）可採用半年期匯率日均價計算，以緩和匯損壓力；二是研擬放寬外匯準備金中「第二桶金」的提領限制。

在新台幣升值預期下，外資近期持續大賣壽險型金控股，但投信卻是大買，出現對作的情況，統計發現，國泰金獲投信連續10個交易日買超，合計買超76萬3,082張，但外資卻是連9賣；富邦金獲投信連5買，合計買超20萬3,645張，但外資則是連7賣；中信金投信10買，合計買超61萬3,080張，卻遭外資8賣。

以外資連續買超的金融股來看，外資連續14個交易日買超第一金（2892），投信則是10賣；外資連續8個交易日買超玉山金，不過，投信則是連7賣；永豐金（2890）獲外資連續15個交易日買超，但遭投信連續31個交易日賣超。

外資、投信買賣超標的不同，6日國泰金、富邦金都是開低後走高，盤中翻紅，漲幅都超過1%，領軍金融股逆勢上漲，成為重要撐盤指標，玉山金、凱基金、台新金（2887）、兆豐金（2886）、中信金（2891）、第一金等盤中漲幅都超過1%。

證券分析師張陳浩表示，以外資對金融股的買賣超個股來看，買超的多是沒有壽險的金融股，主要的考量點是預期新台幣升值的影響，所以賣超具壽險的金融股，但為什麼國泰金等在外資持續賣超下股價仍是上漲，原因在於有不少的買盤趁機進場布局。

張陳浩分析，新台幣升值對金融股來說只是短期的利空，並不是長期的利空，過去新台幣兌美元匯率大約在27~33元間循環，以存股概念來說，短期的波動並不影響長期的獲利，因此，受到升值衝擊造成股價下跌時，反而是存金融股的時間點。

張陳浩表示，包括中實戶、八大行庫、國安基金、投信、甚至是被央行抓到的炒匯資金，都趁機買進金融股；他強調，吸引這些人買進的原因還有金融股本身的配息高，除息行情可期等因素。

張陳浩說，因為新台幣升值想趁機炒匯的資金被央行趕進股市買股，首選台積電（2330）之外，金融股則是以兩大金控國泰金及富邦金為首。