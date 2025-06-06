Lululemon快被榨乾！紡織股王承壓 這兩檔驚喜逆揚

加拿大瑜珈服品牌Lululemon連續兩季財測令人失望，引發市場對其成長動能放緩的疑慮。最新第2季財測再度低於預期，重擊其盤後股價一度暴跌23%，年初至今累計下跌近14%。市場氛圍悲觀，部分分析師更直言：「這顆檸檬已擠不出汁了。」

Lululemon表示，財測已將美國對大陸商品課徵30%、其他地區課徵10%關稅的影響納入考量，預估第2季營收僅約25.4億～25.6億美元，不如市場預期。為因應成本壓力，公司將調漲部分緊身褲等熱門產品售價，每件單價通常超過百美元。

消息一出，台灣主要供應商儒鴻（1476）股價同步下挫。儒鴻早在5月法說中即指出，供應鏈壓力重返疫情水準，並與品牌客戶協調吸收約5%關稅成本，凸顯品牌商壓力仍重。公司也密切觀察美國年底是否推出退稅或減稅政策，以評估對消費行為的影響並調整策略。

不過，同為Lululemon供應鏈成員的廣越（4438）、東隆興（4401）6日盤中卻逆勢走高，雙雙上漲逾2%。

廣越主力生產Lululemon羽絨外套及針織瑜珈服，擁有越南、約旦、中國、羅馬尼亞等多元產地，可靈活調配產能，對關稅政策具高度調整彈性。公司指出，近期約旦產能詢問度顯著升高，現階段訂單能見度已延伸至第三季，出貨一切照計劃執行。

東隆興則為亞洲最大尼龍66紗線供應商，具機能性加工絲寡占地位，產品被廣泛應用於女性貼身衣物與國際運動品牌如Lululemon、Nike等高端機能服飾。