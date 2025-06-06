股市要提高勝率需要1件事！全職交易者：穩定獲利技術根本不是關鍵

建立一致性致勝觀點的最簡單做法

就像職業賭徒不會因為連續輸贏而煩惱一樣，偉大的交易者也懂得如何應對挫折，因為他們已經習以為常。他們的資金管理方式，絕不允許任何一筆交易導致破產的結果。

建立正確觀念的策略之一，就是不再把自己的錢看成是「錢」。

十幾歲的青少年，如果有過工作經驗，應該記得每小時的工作能轉化為現實生活中的某種需求。比如，一小時的工作可能換來一些汽油錢、看場電影，或是與女朋友約會吃飯。

交易時也常有類似情形發生：你可能會想「我剛賺到了汽車的頭期款」或「這次的虧損相當於一套音響的錢」。

不，別把輸贏看成是錢。在交易的世界裡，不妨將金錢視為遊戲中的一種工具，是用來記錄分數的工具。

剔除金錢的表面價值，雖然在現實生活中可能會造成一些困擾，但在交易中排除情緒因素，卻是一個極佳的習慣。

如果你把這種工具看成是錢，或視為某種購買力，那麼操作將變得不再純粹，反而會牽涉更多情緒，而情緒對任何交易者來說，都是致命的毒藥。

個人誠信與交易成功之間的關係

在生命這場遊戲中，每件事物都可以看作是可操作的資源：你的時間、金錢、關係，以及社會地位。日常生活中的每個成分都掌握在你手中，透過在這些領域的明智投資，你保護了生活的各個部分。

事實上，生命的品質取決於你如何處理這些投資。你對健康的投資，反映在善待身體、做出合理要求，從而得到積極的結果。

人際關係的培養也是一種投資，通過對身邊每個人以尊重和愛心相待，你加強了彼此的聯繫。你對於生命中正向結果的投資，總結起來，可以用一個字來概括：誠信（integrity）。

誠信通常被理解為：履行你對他人的承諾。如果你說要開會，就會準時到場；如果答應要倒垃圾，那麼在垃圾車來之前，你一定會把垃圾準備好並放在正確的位置。

如果你每次都能做到承諾，別人就會相信你。而那些不能信守承諾的人，則無法得到他人的重視和信任。

當你有機會創業時，若需要尋找合作夥伴，你會選擇誰呢？ 肯定不會是那些連小事都無法遵守承諾的人。

誠信是這個世界上另一種通用的貨幣。透過誠信，我們向他人表明自己值得信賴、值得尊重，也值得他人對我們的努力給予回報。然而，若我們不以相同的誠信對待自己，問題就會隨之而來。

在關鍵時刻，我們對自己的信賴感源於過去如何面對各種情況。對於交易者而言，必須相信自己能夠遵循計劃，保護資本，並在遇到突發狀況時保持冷靜、不亂陣腳。

那麼，我們如何建立對自己的誠信呢？ 答案很簡單：信守對自己的承諾。

如果我們告訴自己下午3點要去健身房，那麼無論如何都應該在下午3點準時出現在健身房。如果我們說「今天不吃甜點」，那就必須做到，絕不碰任何甜點。每一次錯過運動，或每吃一塊奶酪蛋糕，我們的誠信就會削弱一點，減少對自己的信任，感覺自己不再可靠。

最終的結果是什麼呢？對於交易者而言，可能會變得害怕交易，因為不確定是否能夠相信自己，不知道是否能夠遵循計劃。如果一個交易者不敢信任自己，那無疑是自掘墳墓。

如何建立這種自我信賴感？ 實際上很簡單：信守承諾，無論是對他人還是對自己的承諾，並且從今天開始執行。更重要的是，學會說「不」，避免接下過多的承諾。

然而，一旦你答應了某件事，不論是與某人約會小酌，還是某個時間去健身房，你都必須不論任何情況信守承諾。

在必要時，甚至需要採取一些看似不合常理的行動，因為你正在累積最重要的交易工具—自信與自律，這關乎你能否遵循交易計劃。

沒有人能強迫你這麼做，唯一能信賴的就是你自己，你必須明白自己是唯一值得依賴的人。

作為一名交易者，我們時時刻刻都有機會違背自己的計劃。每次新的市場走勢都給了我們放棄交易法則的藉口。

不論結果是盈是虧，如果在交易過程中違背了計劃和法則，這不僅是不適當的行為，更傳遞出一個令人擔憂的訊號—你對自己不夠誠信，這直接侵蝕了你對自己的信賴感。

最終，你對於自我的信任會一點點被消磨殆盡，直至你開始對自己感到懷疑。

「希望這次不會搞砸。」某個交易者可能會這麼想。在交易中，誠信是交易計畫中最關鍵的要素。而建立誠信並不難，從下一筆交易開始即可。遵循你的計畫，信守你的承諾，你的交易能力將隨之提升。

你的交易旅程，進行到哪個階段？交易者必須理解整個交易過程，並清楚自己在交易旅程中的所處階段。

這對於交易者的成長顯然至關重要，但還有一個更微妙的原因—這樣做能讓交易者洞察到其他人所犯的錯誤，並從中獲利。

這就像地球上規模最大的撲克賭局，那些流入你帳戶的資金並不是來自於某個神秘的地方，而是來自那些還在學習市場運作法則的交易者。他們經常依靠感覺進行交易，結果站

到了市場錯誤的一邊。

無論你是否相信，今天正在交易的每個人，他們下一筆交易能否盈利的機率其實都差不多。

單筆交易能否賺錢，技術因素並不佔很大比重。真正的關鍵在於，誰能在長期的60筆、100筆，甚至1,000筆交易中，創造出向上的資產淨值曲線。

這些成功的交易者通常會經歷以下四個階段：

第一階段：注定虧損—持續 6 個月至 1 年。 第二階段：基於恐懼的交易—持續 2 個月至 6 個月。 第三階段：追求萬靈聖盃—持續 6 個月至終生。 第四階段：學習如何避免虧損。

我發現，大多數交易者會以某種方式走過這些階段。不幸的是，當他們走過第三階段後，通常已經沒有足夠的資金繼續前進，因而失去了學習如何避免虧損的機會。

第四階段代表交易者達到穩定盈利的階段。這並不是指每一筆交易都能賺錢，而是指帳戶的淨值曲線大體上呈現穩步上升。

這意味著你已經培養出足夠的交易紀律，能夠穩定地從市場中獲利，也意味著你能夠信賴自己，不再犯重大錯誤。 （本文摘自寰宇出版《全面交易3.0：掌握當沖與波段交易的獲利技巧》，作者：約翰．卡特）

要記住，一旦交易者對自己的計劃感到猶豫或搖擺不定，市場便會趁機進行攻擊。市場總是耐心等待，隨時呼應交易者的情緒，試圖誘使他們回到過去的壞習慣⋯⋯即便只有一次也好。

而這一次可能會讓你賺到錢，然而這根本無關緊要。因為這不是重點。如果你通過違背規則而成功，那麼你很可能會繼續違背，最終這些壞習慣會在某個時候反過來摧毀你和你的交易帳戶。

因此，每一筆交易都必須遵循紀律與耐心，這才是真正重要的事。現在你是否看清了，交易中的90%勝負其實取決於這一點？