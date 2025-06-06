加密貨幣將取代美元、美債地位？伊森「關鍵托底力量」：是把雙刃劍

美國參議員在上個月就《穩定幣法案》進行關鍵程序性投票，結果以66票贊成通過該動議。

報導指出，隨著民主黨人轉變風向支持，這可能會使美元和美債產生驚人變化，而參議員哈格蒂對穩定幣的未來做出了大膽預測，稱到2030年，穩定幣有望成為美債的最大持有者。

許多投資人在看到這則消息後都有來詢問，這件事情對美債的影響是好是壞，或是說未來是不是應該將加密貨幣納入到投資組合中，今天伊森針對這件事提出我們的觀點給讀者參考，由於該法案非常複雜，而穩定幣的機制也很複雜，伊森想先從四個方面簡單分析：

1.對美元國際地位與儲備體系的影響

資料來源：Securing Digital Dollar Dominance: A Comprehensive Framework for Stablecoin Regulation and Innovation

首先，當前全球穩定幣市值中，超過90%是美元掛鉤的穩定幣，這意味著數位資產領域基本上在使用美元作為價值儲存和交易媒介，將美元的影響力延伸至區塊鏈生態。

而這種美元穩定幣的蓬勃發展被視為美元在數位金融領域延續霸主地位的重要途徑。(穩定幣是幣圈將價格「盯住」法定貨幣（通常是美元）的加密貨幣。它的目標是永遠保持「1幣 ≈ 1美元」。)

穩定幣以美債為支撐提供信用背書，使海外用戶即便不持有實體美元或美國銀行賬戶，也能透過穩定幣方便地持有和使用美元價值。

美國政策制定者也認識到這一點：GENIUS法案被兩黨普遍支持的一個重要原因是其有助於維持美元作為全球儲備貨幣和支付手段的優勢。

參議員比爾·哈格蒂強調，美元計價的穩定幣將「延續美元作為世界儲備貨幣的地位」，讓美元在國際數位交易中保持首選。

2.中長期利率走勢展望

對債券投資者而言，穩定幣持續擴張帶來的新增美債買盤傾向於壓低利率，整體而言屬利多因素。

隨著穩定幣規模在未來數年可能翻數倍增，上圖是花旗預測穩定幣發行商到2030年持有的美國國債規模將高達1.2兆美元，超過目前最大的外國持有者日本或中國。

如此龐大的需求量無疑有助於消化美國未來增發的國債供給，令平衡利率所需的風險溢價下降。

簡而言之，在其他條件不變下，穩定幣買家崛起應降低未來利率上行的幅度與峰值。

3.資產配置角色

資料來源：Treasury Presentation to TBAC

對既有債券持有者而言，新的大買家入場通常是好消息：價格上漲帶來超額回報。

特別是那些配置短期國債的投資者，將受益於穩定幣儲備不斷買入T-Bills而使其價格更穩定、波動率降低。

同時，由於穩定幣發行機構通常「買入並持有」短期券直到到期，再滾動展期，其投資行為相對被動，這減少了市場拋壓和交易噪音，有助於降低短券收益率的波動性。

美債作為「無風險資產」的特性進一步凸顯。

未來它不僅是傳統機構避險和儲備資產，也是數位經濟中的「價值支柱」。

這可能鼓勵更多資產管理者在配置時提高美債權重，因為美債的流動性和抗風險功能在新舊金融體系融合後更為重要。

而上圖其實是在畫未來十年，美國政府每年需要市場（非聯準會）吸收多少新債。可以看到2025年這根柱子最高，超過2兆美元。

接下來幾年雖然略有下降，但也都還在1兆～2兆之間徘徊。換句話說：美國接下來10年，每年都要靠外部資金來借超過1.5兆美元。

穩定幣這類新型買家，若每年能吃下幾千億美債，將是關鍵托底力量。

4.風險與政策干預考量

最後，伊森還是要繞回風險來討論穩定幣與美債走近的問題，在評估美債前景時，不可忽視潛在風險和政策可能的介入。

首先，可預見的銀行體系被繞過的風險是存在的。

大規模資金從銀行存款流向穩定幣，可能削弱銀行對長期美債的需求，也提高了金融體系脆弱性(銀行錢變少，買美債還有借錢的能力都會下降)。

其次，穩定幣不是沒有發生過脫鉤的問題。

例如2022 年的 UST、2023 年的 USDC 和 DAI 以及 2023 年的 USDR都曾經因為不同事件衝擊而脫鉤，進而造成幣圈動盪。

如果在未來又發生了恐慌，甚至出現流動性風險，發行商需要大量變賣短期美債，就可能導致短期利率上升，類似於貨幣市場的擠兌，會波及到整個債券市場，這還是不討論信用風險(一穩定幣為何可以兌換一美元)的問題。

綜上，在GENIUS法案推動下，穩定幣納管為美債市場帶來了一把雙刃劍：它拓寬了國債買家的基礎、延伸了美元影響力，也給投資人增添了一重潛在利多因素；但同時也引入新的風險傳導路徑，使市場結構和政策考量更加複雜。

簡單來說，伊森的立場自然是樂觀其成，如果有新的資金可以進來接住美國的再融資遊戲，那自然是好事，但在真正看到制度的建立前，我們都要保持謹慎，若真的有想要投資加密貨幣，還是以美國的大型交易所還有比特幣為主要對象會比較好。

目前來看，不管是GENIUS法案、FSB（金融穩定理事會）、美國財政部、甚至IMF都開始建立以下幾件事，我們也提供給讀者參考，讓大家知道金融市場監管的重要性還有原因：

限制誰能發穩定幣：必須是註冊的、可受監管的機構。 強制「高流動性抵押」：基本只允許短期美債或現金。 要求即時審計與資訊揭露：市場能快速判斷風險。 建立贖回流動性支持工具（可能由聯準會提供）：像MMF危機時的PPPLF一樣。 預防錯配：禁止發利息、不得以不穩資產為底。

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