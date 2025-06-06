聽新聞
0:00 / 0:00
川習恢復對話美股收黑 台股及台積電都以小跌開盤
川習恢復談話，但美股四大指數收黑，但跌幅有限，台股以小黑開盤後震盪，昨日曾重返千元大關的台積電，今天也是小跌開盤，開盤10分鐘跌幅擴大至5元，台積電ADR（美國存託憑證）收盤再漲，換算台股股價上看1216元。新台幣對美元匯率以29.9兌一美元開盤，小升2.2分。
儘管消息面雜多，但法人普遍看好基本面。國泰投信董事長張錫表示，今年AI需求依然強勁，晶片是剛需，根據台積電第1季財報，7奈米及先進製程貢獻73%營收，成果超乎預期，且先進封裝CoWoS產能滿載，估計明年將維持健康成長，台灣在全球半導體供應鏈中的重要程度不言而喻，加上中美關係緊張下，全球供應鏈「去中化」的轉單效應有望讓台灣間接受惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言