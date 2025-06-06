川習恢復對話美股收黑 台股及台積電都以小跌開盤

川習恢復談話，但美股四大指數收黑，但跌幅有限，台股以小黑開盤後震盪，昨日曾重返千元大關的台積電，今天也是小跌開盤，開盤10分鐘跌幅擴大至5元，台積電ADR（美國存託憑證）收盤再漲，換算台股股價上看1216元。新台幣對美元匯率以29.9兌一美元開盤，小升2.2分。

儘管消息面雜多，但法人普遍看好基本面。國泰投信董事長張錫表示，今年AI需求依然強勁，晶片是剛需，根據台積電第1季財報，7奈米及先進製程貢獻73%營收，成果超乎預期，且先進封裝CoWoS產能滿載，估計明年將維持健康成長，台灣在全球半導體供應鏈中的重要程度不言而喻，加上中美關係緊張下，全球供應鏈「去中化」的轉單效應有望讓台灣間接受惠。