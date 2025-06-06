台股開盤下跌36點 台積電開低1元

台股6日開盤指數下跌36.66點，開盤指數為21,637點。台積電（2330）開盤價997元，下跌1元。

群益投顧表示，美國非農就業數據將於6月6日公布，近期美國5月ADP就業人數、製造業PMI、服務業PMI等整體較偏弱；美國擬定7月9日前與各國達成貿易協議，目前僅英國談成初步框架，市場預期台灣、瑞士及以色列最可能優先達陣。隨著美方希望五周內完成貿易談判，加上美中領導人互通電話並釋出善意，關稅議題可望最快7月底前塵埃落定，有利台股未來表現。

台灣經濟體質穩健無虞，最大影響台股變數依舊為國際政經局勢；今日大立光（3008）召開股東會，2025 年下半年景氣看法將成為市場關注焦點。投資選股不選市，選擇基本面佳、未來營運展望樂觀個股靈活操作。

操作題材可留意：

1.台積電前程似錦─台積電6月3日股東會董事長魏哲家主持維持2025年美元營收年增24~26%展望不變；強調雖然大環境的因素無法控制，但台積電維持競爭力領先，隨著AI帶動而成長，可將不利因素降低，表現優於同業。

2.AI機器人長期趨勢樂觀─機器人所需各種關鍵零組件如微型軸承與光學感測器性能大幅提升，不同類型機器人持續研發創新，包括服務類人形機器人、工業用協作機器人、特殊功能機器狗等，且應用領域更為廣泛。 AI技術日趨成熟，機器人功能大躍進，市場對相關需求將呈現長期成長。

周四（5日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,319.74點，下跌108點、跌幅0.25%；S&P500指數下跌0.53%；那斯達克指數下跌0.83%；費半指數下跌0.45%。台積電ADR漲0.46%，收在203.34美元，較台北交易溢價22%。

馬斯克和川普在社交媒體上圍繞稅改法案公開交鋒，川普後來提出終止與馬斯克的公司簽訂的聯邦合約和補貼；特斯拉股價暴跌14%，抵銷美國總統川普和大陸國家主席習近平之間關稅談判取得進展的消息。

三大法人周四集中市場合計賣超63.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超0.6億元，投信賣超23.6億元，自營商（自行買賣）買超2.7億元，自營商（避險）賣超42.8億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,097口至3,996口，其中，外資淨空單減少67口至37,098口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,858口至7,468口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在22,000點，月賣權最大OI落在17,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.08下降至1.05。VIX指數下降1.86至22.47。外資台指期買權淨金額0.59億元 ; 賣權淨金額0.2億元。整體選擇權籌碼面中性。