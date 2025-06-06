台股尾盤爆量 台積股價急拉

台股昨（5）日受到高檔獲利賣壓出籠影響，量縮收小紅，終場漲56點收21,674點，大盤連三漲，周線可望終止連二黑。最受注目的是外資尾盤作價拉抬台積電（2330），加上廣達、台達電、國泰金出面表態，扮演穩盤要角，大盤最後一盤爆出326億元大量。

台積電昨日第一盤以3,560張成交1,000元，間隔14日後再度見到千元，雖然之後漲幅收斂，仍維持在紅盤以上，最後一盤多方以48.8億元敲進4,899張，股價由993元拉高至998元收市，今日有機會挑戰千元大關。

以盤後券商進出資料來看，昨日以998元買進台積電主要以麥格理、法興兩家外資受託為主，追高在千元的大額買盤包括麥格理、法興、摩根大通、法巴等。

三大法人單日賣超65億元，其中外資小買0.6億元，連二買，主要承接台積電、材料-KY、台泥、聯發科、第一金、鈊象等。外資在台指期留倉淨空單小減67口，降至37,098口，維持中性偏空操作。

投信昨日意外賣超23.6億元，終止連12買，主要調節標的分布於ETF剔除成分股；自營商反手賣超40.1億元，但自行買賣部位仍小買2.7億元；八大公股券商小賣3.8億元，為日後低檔護盤儲備銀彈。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台股反彈至前高近關情怯，多空小心謹慎，隨關稅議題鈍化，加上輝達為首的AI股續強、外資期貨空單降至4萬口以下、大盤技術面轉佳等，台股可望震盪偏多。