多頭總司令喊最壞情況已過 張錫：台股Q4迎全年高點

台股走過4、5月關稅與匯率衝擊，近日重新站上21,000點。有「台股多頭總司令」之稱的國泰投信董事長張錫昨（5）日認為，台股最壞情況已經過去，聯準會有望9月降息、第4季傳統旺季來臨、上市櫃公司今年獲利有機會創高，提供台股再創高底氣，全年高點將出現在第4季。

國泰投信昨日舉行2025下半年投資展望記者會，張錫出席時指出，持續看好台股基本面，對下半年表現有信心，也認為關稅爭議影響逐漸淡化。他重申，關稅只是用來談判的工具，因為關稅是進口商買單，受課關稅衝擊是美國人民及企業，預期美國不會課太高關稅，推測介於10%~15%間，加上台灣人工智慧（AI）產業優勢明確，投資應看長不看短。

張錫談話重點

至於近期攸關台股走勢的外資動向，張錫表示，今年美元開始走弱趨勢後，外資也漸漸出現買超行為，研判今年台股資金行情會與過去幾年呈現不同面貌，有別過去幾年是內資聯手投信對抗外資，有望出現外資聯手本土資金演出資金行情。

張錫認為，今年全年高點可能出現在第4季，因為9月有望迎來聯準會降息的資金行情，接下來又有第4季傳統旺季、2026年基本面展望不差。

不過，他也提到目前仍需關注兩件事，一是7月9日美國高額對等關稅豁免期限後的協商結果，二是上市櫃公司半年報，因近期美元走弱對以出口為主的台股企業來說，第2季財報勢必受影響，因此不排除第3季台股震盪，屆時反而是相當好的進場機會。

產業方面，張錫特別看好今年AI需求依然強勁，因晶片是剛需。根據台積電公布的第1季財報，7奈米及先進製程貢獻73%營收，成果超乎預期，且CoWoS產能滿載，估計2026年將維持健康成長，台灣在全球半導體供應鏈重要程度不言可喻，且美中關係緊張，全球供應鏈「去中化」的轉單效應有望讓台灣間接受惠。