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通話進行中！川普第二任期首次熱線習近平 白宮尚未發聲

川習通電話…美股瞬間大漲逾百點 台指期夜盤急衝如旱地拔蔥

美中熱線！央視證實：習近平今晚已與川普通話了

川習通話 台積電夜盤再攻千元大關

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台積電。 路透
台積電。 路透

台指期夜盤5日開盤後，以21,554點、平盤開出後，雖延續日前反彈氣勢，一度重回21,600點關卡，但在短多下車影響下，指數維持小漲格局，但晚間21點左右，傳出川習通電話後，美股電子盤開始小幅上揚，台指期夜盤也跟進、最高來到21,694點、大漲約140點。

由於新華社在接近晚間21點時，發布快訊證實，中國國家主席習近平應約與美國總統川普通電話，雖市場對內容還不清楚，但預期中美僵局有望進一步緩和中，道瓊等美股電子盤小幅反彈，漲幅多在0.2%附近，國際原油、黃金價格反彈，而台指期夜盤也跟進漲勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，晚間9點過後，多在千元關卡前游走，最高來到999元、上漲4元，電子期、半導體期也分別上漲0.6%、1%，中型100 期貨指數上漲0.4%。

台股5日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲56點，收21,674點，其中，外資現貨買超0.6億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少67口、至37,098口；投信則是由買轉賣，賣超25.5億元，自營商也是由買轉賣、賣超40.1億元，三大法合計買超65億元。

市場專家建議，就台股技術面觀察，5日早盤開高後漲勢收斂，終場上漲收小黑K棒，延續前一日漲勢，上檔型態反壓21,879點、半年線、年線壓力在即，但5日成交量能萎縮，近期必須持續觀察量能變化，需持續溫和擴增，才有機會突破中長期22,000點關卡反壓。

台股 台積電 台指期

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