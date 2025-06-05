快訊

通話進行中！川普第二任期首次熱線習近平 白宮尚未發聲

川習通電話…美股瞬間大漲逾百點 台指期夜盤急衝如旱地拔蔥

美中熱線！央視證實：習近平今晚已與川普通話了

中鼎營收／5月70.79億元、呈年月雙減 寫四年來同期新低

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

中鼎（9933）5日公布5月營收為70.79億元，呈現月減15.2%、年減36.1%，為年月雙減，寫下四年來同期新低；累計今年前五月營收達376.96億元、年減25.1%。

中鼎投資美國BKRF工程案踩雷風暴，雖暫告一段落，但全案需等美國法院是否通過重整程序，才能進一步的展開新進度，預計8、9月前才有最終結果。

不過，中鼎首季因率先自提預期信用減損約31億元，總計該案對營運淨影響數約26億元，首季「盈轉虧」、每股淨虧1.52元，讓投資人傻眼。

而對於中鼎美國對BKRF應收帳款金額共計約新台幣196.04億元仍未收回，卻又需再投入0.75億美元協助BKRF的工程服務費，顯然不合邏輯。

中鼎重申，196億元的應收帳款有很高的機會可以收回，主因中鼎應收帳款有跟其他債權人達成協議，待BKRF步入營運軌道後，債權人將按照同等比例收回債權，投資人無需過度擔心。

美國 中鼎

延伸閱讀

奇鋐營收／AI 水冷出貨暢旺 5月創新高

央行沒放手…5月外匯存底5929億美元 勁增101億

美中貿易再開戰？陸遲未放寬管制稀土 美也否決乙烷出口大陸許可

通膨回落？5月CPI年增率1.55%為四年新低 外食漲3.5%近15個月新高

相關新聞

川習通話 台積電夜盤再攻千元大關

台指期夜盤5日開盤後，以21,554點、平盤開出後，雖延續日前反彈氣勢，一度重回21,600點關卡，但在短多下車影響下，...

外資匯入掀狂潮 5月單月淨匯入3791億創2021年以來單月及同期新高

外資匯入5月掀狂潮。金管會今日公布5月外資進出最新統計，5月外資單月淨匯入126.68億美元，等值3791億台幣，刷新三...

樂觀看待台股下半年！國泰投信董座張錫：AI、晶片是剛需 台灣有優勢

國泰投信5日舉行「國泰投信2025下半年投資展望暨ETF布局新趨記者會」，迎接局勢多變的下半年，董事長張錫親自領軍，與全...

川習通電話了！美股、台指期夜盤急衝如旱地拔蔥

中國大陸官媒５日晚間證實美國總統川普、中國國家主席習近平「來電了」，消息激勵美國三大指數瞬間大漲...

外資買超驟減、投信也變心 三大法人賣超65億元

台股5日陷入震盪，盤初在台積電（2330）觸及千元關卡，加上記憶體、生醫等族群續強推動下，集中市場一度上漲120.84點...

國泰投信張錫：AI成剛需 台股下半年先蹲後跳

美國對等關稅，造成台股上半年劇烈震盪，國泰投信董事長張錫認為，下半年台股將「先蹲後跳」，由於AI已經變成剛需，台灣持續站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。