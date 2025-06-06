就市論勢／AI 供應鏈 逢低布局

盤勢分析

台股自美宣布關稅豁免期的低點強勁反彈，隨大盤回到川普宣布對等關稅前位置，走勢轉趨震盪，市場訊息多空參半，投資人除觀望剩下一個月的關稅豁免期協商結果，近期美元走弱對於以出口為主的台股企業來說，第2季財報會受到影響。

另外，上半年美國企業因擔心未來關稅上升，急著在豁免期間拉貨，許多美國企業已將下半年需求提前在第2季準備完畢，因此今年下半年需求預估比往年弱。

投資建議

下半年銷美消費產品需求將因上半年提前備貨完畢減少，包含一般民生消費品外，消費電子如手機、筆電、電腦螢幕等產品下半年製造端的需求同樣也不理想。

目前唯一未受影響而持續拉貨的是AI相關產品，一方面是受惠4月底以來美國四大CSP在AI部分資本支出未因關稅減少，提振市場信心；另一方面，美國與中東國家宣布的AI合作計畫與台北國際電腦展各大廠商展現對AI動能的決心，讓市場對AI長線趨勢更加明確。

受惠此波AI產業趨勢的台灣相關供應鏈將持續在下半年展現營運動能，趁大盤拉回時，仍可逢低布局AI受惠的半導體上游、AI伺服器製造、AI伺服器零組件等台灣具有全球競爭優勢的產業。