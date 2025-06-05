爆天量！5月外資淨匯入近3,800億元 金管會曝2關鍵原因

金管會公布，2025年5月外資大舉淨匯入126.7億美元，約折合新台幣3,791億元（以5月底台幣對美元收盤價29.929元估算）終結連兩個月淨匯出，更是史上第一大淨匯入量，累計前五月一舉從淨匯出，轉成淨匯入104.17億美元。

為何外資終結連兩個月出走，回頭「錢」進台股？證期局副局長高晶萍說有兩大主因，一、國內上市櫃公司4月單月營收年增15.37%，獲利情況良好，二、4月美國川普暫緩課徵高額關稅後，台股也回升到兩萬點，使外資回頭。

5月單月外資也淨買超上市櫃股票2,043億元台幣，累計前五月淨賣超收斂到4,532.5億元台幣，顯示這波外資淨匯入也同時買超台股，重拾對台股投資信心。

5月外資重拾對台股投資信心，推升外資累積餘額攀升到2,937億美元，但因5月台幣暴升近7%，使外資累積在台投資水位，僅折合新台幣8兆7,901億元，連續兩個月低於9兆元關卡。

市場預期，6月台股持續回穩，央行也緊抓炒匯外資，讓外資淨匯入資金可全數投入台股，預料6月外資仍呈淨匯入機率大。

金管會5日公布外資動態。今年1月外資淨匯入8億美元，是連九年1月開春都呈現淨匯入已重新布局，2月續淨匯入32.86億美元。

但川普關稅新政卻讓外資在3月翻臉，一舉淨匯出57.92億美元，寫近三年同期最大出走潮，4月再淨匯出5.47億美元，使台股面臨龐大撤資壓力。

所幸在川普對關稅給90天喘息期後，5月外資終回頭，也使外陸資累計從前四月淨匯出22.51億美元，轉成前五月淨匯入104.71億美元。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

也就是說，外陸資5月淨匯入126.7億美元的天量，可視為外陸資增加對台灣投資本金，累計前五月已淨匯入104.71億美元，反映外資對台股後市極具信心，提前先行進場布局卡位。