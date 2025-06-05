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外資匯入掀狂潮 5月單月淨匯入3791億創2021年以來單月及同期新高
外資匯入5月掀狂潮。金管會今日公布5月外資進出最新統計，5月外資單月淨匯入126.68億美元，等值3791億台幣，刷新三大歷史紀錄，除了雙雙創下2021年以來的單月及同期新高之外，今年前5月外資淨匯入104.17億美元，也是2021年以來累計淨匯入同期第4大。
對於外資匯入創下4年來新高紀錄，證期局副局長高晶萍分析，和上市櫃公司4月營收較去年同期成長15.37%，以及美國關稅政策引發的緊張情勢趨緩、帶動台股回穩有關，此外台股加權指數5月也在2萬點左右，也使外資更有匯入誘因。
不過，證期局統計也顯示，截至今年5月底，外資賣超上市股票達新台幣4532.46億元、買超上櫃股票248.85億元，因此，合計外資對上市櫃股票賣超4283.61億元，顯示外資已進行相當部位的獲利了結；而若以外資目前累計淨匯入達2936.77億美元，約當台幣7.89兆台幣來看，暫泊在市場的外資非常可觀，市場人士認為，由於台幣升值壓力仍大，倘若外資賣超台股，但一定期間未再投資，央行將要求這些外資匯出，以避免留下來炒匯。
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