快訊

川習通話前⋯中美啟動高級別二軌對話 韓正晤美代表團

外資掀狂潮！5月淨匯入3791億刷新3大歷史 證期局曝關鍵原因

醫美名醫又出包！患者注射牛奶針昏迷11天至今 檢警出手了

台股維持反彈格局 留意營收、美非農就業數據

中央社／ 台北5日電

台積電今天早盤一度站上千元關卡，帶動台股漲逾百點；分析師認為，台股昨天漲近500點，今天續漲，反彈格局未停，短線暫無消息面因素，宜留意企業營收及明晚美國公布非農就業數據。

台股今天漲56.34點，收在21674.43點，成交值新台幣3587.29億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股在昨天大漲491.16點後，今天仍續漲，反彈格局尚未結束，甚至有機會挑戰前波高點21879點。

三大法人今天合計賣超65.04億元，其中自營商賣超40.17億元、投信賣超25.53億元，外資及陸資買超0.66億元。

外資買超前10名當中，金融股高達5檔、電子3檔、傳產及ETF各一，台積電買超第7，依序為台泥、第一金、南亞科、永豐金、華邦電、京城銀、國票金、台積電、玉山金、國泰永續高股息。

台股 台積電

延伸閱讀

台積電支持華航買台灣自產SAF 全年差旅估少逾千噸碳排

國泰投信張錫：AI成剛需 台股下半年先蹲後跳

00922又稱「乾爹概念股」ETF？與黃仁勳背板高度重疊近7成

台股終場收21,674點上漲56點 台積電收998元上漲8元

相關新聞

外資匯入掀狂潮 5月單月淨匯入3791億創2021年以來單月及同期新高

外資匯入5月掀狂潮。金管會今日公布5月外資進出最新統計，5月外資單月淨匯入126.68億美元，等值3791億台幣，刷新三...

樂觀看待台股下半年！國泰投信董座張錫：AI、晶片是剛需 台灣有優勢

國泰投信5日舉行「國泰投信2025下半年投資展望暨ETF布局新趨記者會」，迎接局勢多變的下半年，董事長張錫親自領軍，與全...

外資買超驟減、投信也變心 三大法人賣超65億元

台股5日陷入震盪，盤初在台積電（2330）觸及千元關卡，加上記憶體、生醫等族群續強推動下，集中市場一度上漲120.84點...

國泰投信張錫：AI成剛需 台股下半年先蹲後跳

美國對等關稅，造成台股上半年劇烈震盪，國泰投信董事長張錫認為，下半年台股將「先蹲後跳」，由於AI已經變成剛需，台灣持續站...

為籌頭期款2天賠掉450萬元！全職交易者曝親身經驗：衝動交易沒好下場

至於我做的蠢事，就是我對自己說：「嘿！ 既然我能把一萬塊變成十幾萬，為什麼不把十萬變成一百萬呢？ 就這麼幹吧！」關於這件蠢事，我的第一次嘗試結果來得非常快，就像輕鬆地從手腕上撕掉OK繃一樣。 前後大約六個星期，我就把十萬塊變成了不到一萬塊。當然，我感到驚訝，但我將這一切歸咎於壞運氣，並捲起袖子，重新開始。 大約一年後，我的交易帳戶又慢慢回到了六位數字，於是我又犯了同樣的錯。這次，首先我拿了一部分錢去投資房地產；接著，我再次決定把十萬變成一百萬。 這次持續了四個月，但結局還是一樣：帳戶再次回到了不到一萬塊。嗯⋯⋯我想，第三次應該會有所不同吧。 幾年後，大學畢業，我訂了婚。那時，我專門從事波段交易，表現相當不錯，交易帳戶也慢慢增長到了15萬美元。每個月底，我會從帳戶中提取一些獲利，用於家庭的日常開支。當時我是一名財務分析師，但我的夢想是成為一名全職交易者，這個目標似乎越來越接近實現。此外，我和未婚妻住在德州的奧斯丁，我們計畫搬到韓國，去那裡教英文，並一起嘗試一些不同的事情。我們認為這將是我們共同努力的一段寶貴經歷。

台股終場收21,674點上漲56點 台積電收998元上漲8元

台股5日早盤以21,695.93點開出，終場收21,674.43點，上漲56.34點，漲幅0.26%，成交量3,587....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。