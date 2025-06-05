快訊

高中生「最佳辯士」造假丟多校正取資格 醫師父診所聲明曝光

耕興營收／5月3.65億元 轉單契機可望挹注下半年動能

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

檢測與驗證服務廠商耕興（6146）5日公告5月合併營收為3.65億元，月減2.4%、年減3.95%，主因近期新台幣兌美元升值影響營收換算。累計1至5月合併營收為18.6億元，較去年同期減少2.34%。

耕興指出，美國聯邦通訊委員會（FCC）已於5月22日通過草案，限制中國大陸及其他具國安風險國家實驗室核發FCC測試報告，涵蓋智慧手機、攝影機與電腦等輸美電子設備。由於目前約75%的相關產品在中國大陸境內實驗室進行測試，政策預計將於第3季前正式公告實施。市場預期，後續檢測需求有望轉向台灣，有助於提升本地檢測實驗室的國際能見度。

今日耕興股價收在173元，下跌5元，跌幅2.81%。市場人士指出，若FCC政策如期實施，部分中國大陸實驗室訂單可能轉向台灣，耕興憑藉多年累積的技術與國際認證能力，有望承接轉單效益，帶動中長期營運動能。

營收

延伸閱讀

緯創5月營收 衝2,000億…法人預期6月、Q2再締新猷

佳世達5月合併營收月增2% 第2季樂觀看待

群電5月合併營收月增0.8% 精測增0.7％

金寶股東會／總座陳威昌：匯率為重要影響因素！菲國有望大啖轉單

相關新聞

樂觀看待台股下半年！國泰投信董座張錫：AI、晶片是剛需 台灣有優勢

國泰投信5日舉行「國泰投信2025下半年投資展望暨ETF布局新趨記者會」，迎接局勢多變的下半年，董事長張錫親自領軍，與全...

外資買超驟減、投信也變心 三大法人賣超65億元

台股5日陷入震盪，盤初在台積電（2330）觸及千元關卡，加上記憶體、生醫等族群續強推動下，集中市場一度上漲120.84點...

國泰投信張錫：AI成剛需 台股下半年先蹲後跳

美國對等關稅，造成台股上半年劇烈震盪，國泰投信董事長張錫認為，下半年台股將「先蹲後跳」，由於AI已經變成剛需，台灣持續站...

為籌頭期款2天賠掉450萬元！全職交易者曝親身經驗：衝動交易沒好下場

至於我做的蠢事，就是我對自己說：「嘿！ 既然我能把一萬塊變成十幾萬，為什麼不把十萬變成一百萬呢？ 就這麼幹吧！」關於這件蠢事，我的第一次嘗試結果來得非常快，就像輕鬆地從手腕上撕掉OK繃一樣。 前後大約六個星期，我就把十萬塊變成了不到一萬塊。當然，我感到驚訝，但我將這一切歸咎於壞運氣，並捲起袖子，重新開始。 大約一年後，我的交易帳戶又慢慢回到了六位數字，於是我又犯了同樣的錯。這次，首先我拿了一部分錢去投資房地產；接著，我再次決定把十萬變成一百萬。 這次持續了四個月，但結局還是一樣：帳戶再次回到了不到一萬塊。嗯⋯⋯我想，第三次應該會有所不同吧。 幾年後，大學畢業，我訂了婚。那時，我專門從事波段交易，表現相當不錯，交易帳戶也慢慢增長到了15萬美元。每個月底，我會從帳戶中提取一些獲利，用於家庭的日常開支。當時我是一名財務分析師，但我的夢想是成為一名全職交易者，這個目標似乎越來越接近實現。此外，我和未婚妻住在德州的奧斯丁，我們計畫搬到韓國，去那裡教英文，並一起嘗試一些不同的事情。我們認為這將是我們共同努力的一段寶貴經歷。

台股終場收21,674點上漲56點 台積電收998元上漲8元

台股5日早盤以21,695.93點開出，終場收21,674.43點，上漲56.34點，漲幅0.26%，成交量3,587....

記憶體多頭續夯！外資大手筆加碼 規格轉換潮正發酵

受惠AI應用持續擴展，加上國際記憶體大廠積極調整產能，帶動供需結構改善，台系記憶體族群近期熱度飆升。外資4日大舉加碼南亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。