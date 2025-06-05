Oen應援科技完成A輪1億元融資 積極推動股票IPO
台灣首家公眾科技新創Oen應援科技5日宣布，完成A輪募資1億元，匯集不同產業天使投資人共同參與，展現市場對Oen應援科技串聯群眾信任的應援經濟模式的高度肯定，將用以加速產品布局、擴大社會影響力，並啟動台灣證券交易所創新板上市準備，預計今年第4季在日本金融市場進行PoC試點。
Oen應援科技共同創辦人暨執行長蕭新晟表示，受惠《產創條例》修正的即時助力，將天使投資抵稅年限從兩年延長至五年，讓即將成立滿五年的公司成為首批受惠團隊之一。應援科技橫跨公益、宗教與政治等多種領域，致力打造透明、可信賴的數位金流平台，持續將應援經濟的概念拓展至更廣闊的使用情境。
A輪資金將聚焦四大發展方向，持續推進產品創新、市場拓展與國際布局，在產品研發與AI整合方面，團隊將加速導入生成式AI與風險控管模組，強化平台即時性與資安機制，優化用戶體驗與交易安全性。其次將擴大生態影響力，深化與公益團體、教育機構、KOL與VTuber等等各類社群的合作關係，打造跨場景的應援生態系。
除此之外，Oen應援科技計畫在創新板掛牌，建立健全治理與資本市場對接機制，今年第4季展開日本市場試點（PoC），與當地金融機構合作測試，為未來海外擴張鋪路。
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