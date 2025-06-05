Oen應援科技完成A輪1億元融資 積極推動股票IPO

至於我做的蠢事，就是我對自己說：「嘿！ 既然我能把一萬塊變成十幾萬，為什麼不把十萬變成一百萬呢？ 就這麼幹吧！」關於這件蠢事，我的第一次嘗試結果來得非常快，就像輕鬆地從手腕上撕掉OK繃一樣。 前後大約六個星期，我就把十萬塊變成了不到一萬塊。當然，我感到驚訝，但我將這一切歸咎於壞運氣，並捲起袖子，重新開始。 大約一年後，我的交易帳戶又慢慢回到了六位數字，於是我又犯了同樣的錯。這次，首先我拿了一部分錢去投資房地產；接著，我再次決定把十萬變成一百萬。 這次持續了四個月，但結局還是一樣：帳戶再次回到了不到一萬塊。嗯⋯⋯我想，第三次應該會有所不同吧。 幾年後，大學畢業，我訂了婚。那時，我專門從事波段交易，表現相當不錯，交易帳戶也慢慢增長到了15萬美元。每個月底，我會從帳戶中提取一些獲利，用於家庭的日常開支。當時我是一名財務分析師，但我的夢想是成為一名全職交易者，這個目標似乎越來越接近實現。此外，我和未婚妻住在德州的奧斯丁，我們計畫搬到韓國，去那裡教英文，並一起嘗試一些不同的事情。我們認為這將是我們共同努力的一段寶貴經歷。

2025-06-05 14:37